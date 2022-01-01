Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 2880 x 1800 Процессор - AMD Ryzen 7 5800HS AMD Ryzen 9 5900HS - Intel Core i7 9750H Intel Core i9 9880H Intel Core i9 9980HK Графика - GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Intel UHD Graphics 630 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 24GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 Видеокарта показывает в среднем на 652-889% больше FPS в играх

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

Легче – весит на 230 граммов меньше (1.6 и 1.83 кг)

На 58% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10592 vs 6698 баллов

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (713 и 841 см2) Причины выбрать Apple MacBook Pro 15 (2019) Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 7.6 Вт*ч большей батареей (83.6 и 76 Вт*ч)

На 56% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 320 нит

Имеет на 41% более четкий дисплей – 221 против 157 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.6 кг 1.83 кг Размеры 324 x 220 x 19.9 мм 349.3 x 240.7 x 15.5 мм Площадь 713 см2 841 см2 Соотношение экрана к корпусу ~75.8% ~81.8% Боковые рамки 7.1 мм 8.8 мм Цвета Черный, Серебристый Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 145° 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Скорость куллера - 6500 об/мин Уровень шума 52.7 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 2880 x 1800 Диагональ 14 дюймов 15.4 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 221 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 845:1 1650:1 Цветовой охват sRGB 92.4% 100% Охват Adobe RGB 67.7% - Охват DCI-P3 68.1% - Время отклика 31 мс - Максимальная яркость ROG Zephyrus G14 GA401 320 нит MacBook Pro 15 (2019) +56% 500 нит

Батарея Ёмкость 76 Вт*ч 83.6 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 180 Вт 87 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства 545 граммов 369 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Intel UHD Graphics 630 TGP 50 Вт 15 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 14 нм Частота GPU 1455 МГц 350 МГц Boost частота GPU 1590 МГц 1000 МГц FLOPS 4.884 терафлопс 0.38 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 192 бит - Скорость памяти ~12 Гбит/с 2.4 Гбит/с Шейдерные блоки 1536 192 Блоки текстурирования (TMUs) 96 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 3 Производительность GPU ROG Zephyrus G14 GA401 +1185% 4.884 терафлопс MacBook Pro 15 (2019) 0.38 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 24GB 32GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 2400 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2.5W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 77.2 дБ - Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v5 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера - Вверху экрана Разрешение веб-камеры - 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 4x USB 3.1 Thunderbolt Нет Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 0.6 мм Тачпад Размер 10.4 x 6.0 см 15.4 x 9.9 см Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.