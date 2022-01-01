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ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 против Asus ROG Flow Z13 GZ301 (2022)

61 из 100
ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
VS
65 из 100
Asus ROG Flow Z13 GZ301 (2022)
ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
Asus ROG Flow Z13 GZ301 (2022)
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Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 и Asus ROG Flow Z13 GZ301 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (76 и 56 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Причины выбрать Asus ROG Flow Z13 GZ301 (2022)
  • Существенно легче – весит на 420 граммов меньше (1.18 и 1.6 кг)
  • Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана
  • На 34% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14222 vs 10592 баллов
  • Сенсорный экран
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • На 56% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 320 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (616 и 713 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ROG Zephyrus G14 GA401
vs
ROG Flow Z13 GZ301 (2022)

Корпус

Вес 1.6 кг 1.18 кг
Размеры 324 x 220 x 19.9 мм 302 x 204 x 12.0 мм
Площадь 713 см2 616 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75.8% ~84.5%
Боковые рамки 7.1 мм 6.7 мм
Цвета Черный, Серебристый Черный
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана 145° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 52.7 дБ 35 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 13.4 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 169 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 845:1 -
Цветовой охват sRGB 92.4% 100%
Охват Adobe RGB 67.7% -
Охват DCI-P3 68.1% -
Время отклика 31 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 180 Вт 100 Вт
Вес зарядного устройства 545 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.8 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 8 12
Потоков 16 16
L3-кэш 16 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 50 Вт 40 Вт
Nvidia Optimus Да MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 8 нм
Частота GPU 1455 МГц 938 МГц
Boost частота GPU 1590 МГц 1223 МГц
FLOPS 4.884 терафлопс 5.01 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 1536 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 96 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 40
Производительность GPU
ROG Zephyrus G14 GA401
4.884 терафлопс
ROG Flow Z13 GZ301 (2022) +3%
5.01 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 5200 МГц
Тип DDR4 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да -
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 77.2 дБ -
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера - Вверху экрана
Разрешение веб-камеры - 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 10.4 x 6.0 см -
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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