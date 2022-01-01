Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 - 1920 x 1200 3840 x 2400 Процессор - AMD Ryzen 7 5800HS AMD Ryzen 9 5900HS - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H Графика - GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 24GB 32GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (76 и 56 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD Причины выбрать Asus ROG Flow Z13 GZ301 (2022) Существенно легче – весит на 420 граммов меньше (1.18 и 1.6 кг)

Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана

На 34% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14222 vs 10592 баллов

Сенсорный экран

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

На 56% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 320 нит

Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (616 и 713 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.6 кг 1.18 кг Размеры 324 x 220 x 19.9 мм 302 x 204 x 12.0 мм Площадь 713 см2 616 см2 Соотношение экрана к корпусу ~75.8% ~84.5% Боковые рамки 7.1 мм 6.7 мм Цвета Черный, Серебристый Черный Трансформер Нет Да Угол открытия экрана 145° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 2 2 Уровень шума 52.7 дБ 35 дБ

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 1920 x 1200 3840 x 2400 Диагональ 14 дюймов 13.4 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 120 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 169 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 845:1 - Цветовой охват sRGB 92.4% 100% Охват Adobe RGB 67.7% - Охват DCI-P3 68.1% - Время отклика 31 мс - Максимальная яркость ROG Zephyrus G14 GA401 320 нит ROG Flow Z13 GZ301 (2022) +56% 500 нит

Батарея Ёмкость 76 Вт*ч 56 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 180 Вт 100 Вт Вес зарядного устройства 545 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB TGP 50 Вт 40 Вт Nvidia Optimus Да MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 8 нм Частота GPU 1455 МГц 938 МГц Boost частота GPU 1590 МГц 1223 МГц FLOPS 4.884 терафлопс 5.01 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 128 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 1536 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 96 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 40 Производительность GPU ROG Zephyrus G14 GA401 4.884 терафлопс ROG Flow Z13 GZ301 (2022) +3% 5.01 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 24GB 32GB 16GB Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 5200 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да - Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2.5W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 77.2 дБ - Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера - Вверху экрана Разрешение веб-камеры - 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 10.4 x 6.0 см - Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.