ROG Zephyrus G14 GA401 или ROG Strix G15 Advantage Edition – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 - 1920 x 1080 2560 x 1440 Процессор - AMD Ryzen 7 5800HS AMD Ryzen 9 5900HS AMD Ryzen 9 5900HX Графика - GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 3060 Mobile 6GB - GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Radeon RX 6800M 12GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 Существенно легче – весит на 800 граммов меньше (1.6 и 2.4 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (713 и 922 см 2 )

) На 7% выше максимальная яркость экрана – 320 vs 300 нит Причины выбрать Asus ROG Strix G15 Advantage Edition Выше частота обновление экрана: 300 против 144 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 135-185% больше FPS в играх

На 195% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14119 vs 4794 баллов

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (90 и 76 Вт*ч)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.6 кг 2.4 кг Размеры 324 x 220 x 19.9 мм 354.9 x 259.9 x 27.2 мм Площадь 713 см2 922 см2 Соотношение экрана к корпусу ~75.8% ~72.8% Боковые рамки 7.1 мм 4.8 мм Цвета Черный, Серебристый Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 145° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 52.7 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 300 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 845:1 - Цветовой охват sRGB 92.4% 100% Охват Adobe RGB 67.7% - Охват DCI-P3 68.1% - Время отклика 31 мс - Максимальная яркость ROG Zephyrus G14 GA401 +7% 320 нит ROG Strix G15 Advantage Edition 300 нит

Батарея Ёмкость 76 Вт*ч 90 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Сзади Мощность зарядки 180 Вт 240 Вт Вес зарядного устройства 545 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Radeon RX 6800M 12GB TGP 50 Вт 115-130 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 8 нм Частота GPU 1455 МГц 1240 МГц Boost частота GPU 1590 МГц 1660 МГц FLOPS 4.884 терафлопс 16.9 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 8 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 256 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерных блоков 1536 5120 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU ROG Zephyrus G14 GA401 4.884 терафлопс ROG Strix G15 Advantage Edition +246% 16.9 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 1024GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2.5W 2x4W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 77.2 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет Дисковод Нет Нет Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 10.4 x 6.0 см - Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.