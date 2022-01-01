Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2560 x 1600 - 1920 x 1080 2560 x 1440 Процессор - AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 7 6800HS AMD Ryzen 9 6900HS AMD Ryzen 7 6800H Графика - Radeon RX 6700S 8GB Radeon RX 6800S 8GB - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 24GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) Легче – весит на 350 граммов меньше (1.65 и 2 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 18% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 18.5 Вт*ч большей батареей (76 и 57.5 Вт*ч)

Значительно компактнее – имеет на 29% меньшую площадь корпуса (708 и 992 см 2 )

) На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Имеет на 15% более четкий дисплей – 162 против 141 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Acer Nitro 5 (AN515-46) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 12-16% больше FPS в играх

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.65 кг 2 кг Размеры 312 x 227 x 18.5-19.5 мм 363.5 x 272.9 x 26.5-29.5 мм Площадь 708 см2 992 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.2% ~67.7% Боковые рамки 5.3 мм 9.1 мм Цвета Белый, Черный Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 45 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 2560 x 1600 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 144 Гц Плотность пикселей 162 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1041:1 1440:1 Цветовой охват sRGB 99.8% 54% Охват Adobe RGB 86.3% - Охват DCI-P3 98.5% - Время отклика 3 мс 3 мс Максимальная яркость ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) +33% 400 нит Nitro 5 (AN515-46) 300 нит

Батарея Ёмкость 76 Вт*ч 57.5 Вт*ч Время полной зарядки 2:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет - Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да - Расположение разъема для зарядки Слева Сзади Мощность зарядки 100 / 240 Вт 280 Вт Вес зарядного устройства 730 граммов -

Видеокарта Модель GPU Radeon RX 6700S 8GB Radeon RX 6800S 8GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB TGP 100 Вт 130 Вт Nvidia Optimus MUX MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 7 нм 8 нм Частота GPU 1700 МГц 1504 МГц Boost частота GPU 2000 МГц 1802 МГц FLOPS 11.4 терафлопс 13.8 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 192 бит Скорость памяти ~14 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерные блоки 1792 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 112 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 64 48 Производительность GPU ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) 11.4 терафлопс Nitro 5 (AN515-46) +21% 13.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 24GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC285 - Формат звука 4.0 2.0 Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 80 дБ - Микрофонов 3 -

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 4.0 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Размер 13.0 x 7.6 см - Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.