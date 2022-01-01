Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2560 x 1600 - 1920 x 1080 2560 x 1440 (165Hz) 2560 x 1440 (240Hz) Процессор AMD Ryzen 9 6900HS - Intel Core i7 12700H Intel Core i7 12800H Графика - Radeon RX 6700S 8GB Radeon RX 6800S 8GB - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 24GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) Существенно легче – весит на 850 граммов меньше (1.65 и 2.5 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 19% выше полезная площадь экрана

Имеет на 53% более четкий дисплей – 216 против 141 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 29% меньшую площадь корпуса (708 и 993 см2) Причины выбрать Acer Predator Helios 300 (PH315-55) Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 30% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17255 vs 13242 баллов

Видеокарта показывает в среднем на 12-16% больше FPS в играх

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.65 кг 2.5 кг Размеры 312 x 227 x 18.5 мм 359.4 x 276.4 x 24.9-25.9 мм Площадь 708 см2 993 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.2% ~67.6% Боковые рамки 5.3 мм 7 мм Цвета Белый, Черный Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 45 дБ -

Дисплей 2560 x 1600 1920 x 1080 2560 x 1440 (165Hz) 2560 x 1440 (240Hz) Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 165 Гц Плотность пикселей 216 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000:1 - Цветовой охват sRGB 99.9% - Охват Adobe RGB 85.5% - Охват DCI-P3 97.4% - Время отклика 3 мс - Максимальная яркость ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) 500 нит Predator Helios 300 (PH315-55) н/д

Батарея Ёмкость 76 Вт*ч 0 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Сзади Мощность зарядки 100 / 240 Вт 280 Вт Вес зарядного устройства 565 граммов -

Видеокарта Модель GPU Radeon RX 6700S 8GB Radeon RX 6800S 8GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB TGP - 140 Вт Nvidia Optimus MUX Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 7 нм 8 нм Частота GPU 1700 МГц 1504 МГц Boost частота GPU 2000 МГц 1802 МГц FLOPS 11.4 терафлопс 13.8 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 192 бит Скорость памяти ~14 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерные блоки 1792 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 112 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 64 48 Производительность GPU ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) 11.4 терафлопс Predator Helios 300 (PH315-55) +21% 13.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 24GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 1024GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC285 - Формат звука 4.0 2.0 Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 80 дБ - Микрофонов 3 -

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет 1x v1.4 VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Размер 13.0 x 7.6 см - Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.