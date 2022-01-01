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Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) против Acer Predator Helios 300 (PH317-56, 2022)

74 из 100
Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
VS
68 из 100
Acer Predator Helios 300 (PH317-56, 2022)
Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
Acer Predator Helios 300 (PH317-56, 2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель 1024GB

Обзор

Оценка основных функций Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) и Acer Predator Helios 300 (PH317-56, 2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
  • Существенно легче – весит на 1350 граммов меньше (1.65 и 3 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 40% меньшую площадь корпуса (708 и 1180 см2)
  • Имеет на 70% более четкий дисплей – 216 против 127 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Acer Predator Helios 300 (PH317-56, 2022)
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 35% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17919 vs 13242 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 12-16% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (90 и 76 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
vs
Predator Helios 300 (PH317-56, 2022)

Корпус

Вес 1.65 кг 3 кг
Размеры 312 x 227 x 18.5 мм 399.3 x 295.5 x 26.9 мм
Площадь 708 см2 1180 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.2% ~69.9%
Боковые рамки 5.3 мм 8.2 мм
Цвета Белый, Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 -
Уровень шума 45 дБ -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 216 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 -
Цветовой охват sRGB 99.9% -
Охват Adobe RGB 85.5% -
Охват DCI-P3 97.4% -
Время отклика 3 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 100 / 240 Вт 280 / 330 Вт
Вес зарядного устройства 565 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.9 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 8 14
Потоков 16 20
L3-кэш 16 МБ 24 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 680M Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 6 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 140 Вт
Nvidia Optimus MUX MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 8 нм
Частота GPU 1700 МГц 1504 МГц
Boost частота GPU 2000 МГц 1802 МГц
FLOPS 11.4 терафлопс 13.8 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Скорость памяти ~14 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерные блоки 1792 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 112 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 64 48
Производительность GPU
ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
11.4 терафлопс
Predator Helios 300 (PH317-56, 2022) +21%
13.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC285 -
Формат звука 4.0 2.0
Dolby Atmos Да -
Макс. громкость 80 дБ -
Микрофонов 3 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 13.0 x 7.6 см -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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