Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор AMD Ryzen 9 6900HS - Intel Core i7 11370H Intel Core i7 11375H Графика - Radeon RX 6700S 8GB Radeon RX 6800S 8GB - GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 3050 Ti Mobile 6GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 24GB - 8GB 16GB 24GB 32GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) Видеокарта показывает в среднем на 73-100% больше FPS в играх

На 130% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13242 vs 5758 баллов

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

На 52% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 330 нит

Имеет на 38% более четкий дисплей – 216 против 157 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Acer Predator Triton 300 SE Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.65 кг 1.7 кг Размеры 312 x 227 x 18.5 мм 323 x 228 x 17.9 мм Площадь 708 см2 736 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.2% ~73.3% Боковые рамки 5.3 мм 6.6 мм Цвета Белый, Черный Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 45 дБ 62.6 дБ

Дисплей 2560 x 1600 1920 x 1080 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 144 Гц Плотность пикселей 216 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000:1 - Цветовой охват sRGB 99.9% 100% Охват Adobe RGB 85.5% 76% Охват DCI-P3 97.4% 77% Время отклика 3 мс - Максимальная яркость ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) +52% 500 нит Predator Triton 300 SE 330 нит

Батарея Ёмкость 76 Вт*ч 0 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 100 / 240 Вт 180 Вт Вес зарядного устройства 565 граммов -

Видеокарта Модель GPU Radeon RX 6700S 8GB Radeon RX 6800S 8GB GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 3050 Ti Mobile 6GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB TGP - 0 Вт Nvidia Optimus MUX - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 7 нм 12 нм Частота GPU 1700 МГц 1455 МГц Boost частота GPU 2000 МГц 1590 МГц FLOPS 11.4 терафлопс 4.884 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 192 бит Скорость памяти ~14 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 1792 1536 Блоки текстурирования (TMUs) 112 96 Блоки операций растеризации (ROPs) 64 48 Производительность GPU ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) +133% 11.4 терафлопс Predator Triton 300 SE 4.884 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 24GB 8GB 16GB 24GB 32GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 4800 МГц 3200 МГц Тип DDR5 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 1024GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC285 - Формат звука 4.0 2.0 Dolby Atmos Да - Макс. громкость 80 дБ - Микрофонов 3 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 - Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 13.0 x 7.6 см - Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.