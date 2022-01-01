Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2560 x 1600 3840 x 2400 Процессор - AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 7 6800HS AMD Ryzen 9 6900HS AMD Ryzen 7 6800U​ Графика - Radeon RX 6700S 8GB Radeon RX 6800S 8GB Radeon 680M Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 24GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 115-157% больше FPS в играх

На 45% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15277 vs 10500 баллов

Комплектуется на 22 Вт*ч большей батареей (76 и 54 Вт*ч)

Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (708 и 864 см2) Причины выбрать Acer Swift Edge (SFA16-41) Существенно легче – весит на 480 граммов меньше (1.17 и 1.65 кг)

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Имеет на 75% более четкий дисплей – 283 против 162 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.65 кг 1.17 кг Размеры 312 x 227 x 18.5-19.5 мм 356.7 x 242.3 x 12.95-13.95 мм Площадь 708 см2 864 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.2% ~85.9% Боковые рамки 5.3 мм 6 мм Цвета Белый, Черный Черный, Серебристый, Серий, Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума 45 дБ 40 дБ

Дисплей 1920 x 1200 2560 x 1600 3840 x 2400 Диагональ 14 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 144 Гц 60 Гц Плотность пикселей 162 точек на дюйм 283 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 3840 x 2400 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1041:1 1000000:1 Цветовой охват sRGB 99.8% 100% Охват Adobe RGB 86.3% 96.9% Охват DCI-P3 98.5% 99.6% Время отклика 3 мс 1 мс Максимальная яркость ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) 400 нит Swift Edge (SFA16-41) 400 нит

Батарея Ёмкость 76 Вт*ч 54 Вт*ч Время полной зарядки 2:00 ч. 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 100 / 240 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 730 граммов 260 граммов

Видеокарта Модель GPU Radeon RX 6700S 8GB Radeon RX 6800S 8GB Radeon 680M TGP 100 Вт 15 Вт Nvidia Optimus MUX - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 7 нм Частота GPU 1700 МГц 2000 МГц Boost частота GPU 2000 МГц 2400 МГц FLOPS 11.4 терафлопс 3.686 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 128 бит - Скорость памяти ~14 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 1792 768 Блоки текстурирования (TMUs) 112 48 Блоки операций растеризации (ROPs) 64 32 Производительность GPU ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) +209% 11.4 терафлопс Swift Edge (SFA16-41) 3.686 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 24GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4800 МГц 5200 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC285 - Формат звука 4.0 2.0 Dolby Atmos Да - Макс. громкость 80 дБ - Микрофонов 3 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 13.0 x 7.6 см - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.