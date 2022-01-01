Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2560 x 1600 1920 x 1080 Процессор - AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 7 6800HS AMD Ryzen 9 6900HS - AMD Ryzen 7 5700U AMD Ryzen 7 5800U Графика - Radeon RX 6700S 8GB Radeon RX 6800S 8GB - GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 24GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 141-193% больше FPS в играх

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

На 73% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15277 vs 8841 баллов

Комплектуется на 17 Вт*ч большей батареей (76 и 59 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит Причины выбрать Acer Swift X (SFX14-41G) Легче – весит на 260 граммов меньше (1.39 и 1.65 кг)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.65 кг 1.39 кг Размеры 312 x 227 x 18.5-19.5 мм 322.5 x 213.3 x 17.9 мм Площадь 708 см2 688 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.2% ~78.5% Боковые рамки 5.3 мм 6.3 мм Цвета Белый, Черный Золотистый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума 45 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 2560 x 1600 1920 x 1080 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 60 Гц Плотность пикселей 162 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1041:1 - Цветовой охват sRGB 99.8% 100% Охват Adobe RGB 86.3% - Охват DCI-P3 98.5% - Время отклика 3 мс - Максимальная яркость ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) +33% 400 нит Swift X (SFX14-41G) 300 нит

Батарея Ёмкость 76 Вт*ч 59 Вт*ч Время полной зарядки 2:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 100 / 240 Вт 90 Вт Вес зарядного устройства 730 граммов -

Видеокарта Модель GPU Radeon RX 6700S 8GB Radeon RX 6800S 8GB GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB TGP 100 Вт - Nvidia Optimus MUX Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 7 нм 12 нм Частота GPU 1700 МГц 1380 МГц Boost частота GPU 2000 МГц 1560 МГц FLOPS 11.4 терафлопс 3.195 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~14 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 1792 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 112 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 64 32 Производительность GPU ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) +257% 11.4 терафлопс Swift X (SFX14-41G) 3.195 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 24GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4800 МГц 4266 МГц Тип DDR5 LPDDR4 Возможность замены Нет Нет Всего слотов - 2

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да - Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC285 - Формат звука 4.0 2.0 Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 80 дБ - Микрофонов 3 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 13.0 x 7.6 см - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.