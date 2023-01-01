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Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) против Apple MacBook Air 15 (M2)

69 из 100
Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
VS
62 из 100
Apple MacBook Air 15 (M2)
Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
Apple MacBook Air 15 (M2)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
2880 x 1864
Процессор
Apple M2
Графика
Apple M2 GPU (8-core)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) и Apple MacBook Air 15 (M2) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • На 87% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15324 vs 8204 баллов
  • Комплектуется на 9.5 Вт*ч большей батареей (76 и 66.5 Вт*ч)
  • Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (708 и 809 см2)
Причины выбрать Apple MacBook Air 15 (M2)
  • Немного легче – весит на 140 граммов меньше (1.51 и 1.65 кг)
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Имеет на 38% более четкий дисплей – 224 против 162 точек на дюйм (PPI)
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
vs
MacBook Air 15 (M2)

Корпус

Вес 1.65 кг 1.51 кг
Размеры 312 x 227 x 18.5-19.5 мм 340.4 x 237.6 x 11.5 мм
Площадь 708 см2 809 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.2% ~83.9%
Боковые рамки 5.3 мм 5.4 мм
Цвета Белый, Черный Черный, Серебристый, Золотистый, Серый
Материал Алюминий Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 130°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Пассивное
Испарительная камера Да Нет
Жидкий металл Да Нет
Количество куллеров 2 -
Уровень шума 45 дБ -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 15.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 224 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2880 x 1864 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Технология синхронизации Adaptive Sync No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Датчик освещенности Нет Да
Площадь экрана
MacBook Air 15 (M2)
15.3″ (16:10 ratio) = 105.2 in2
ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
14″ (16:10 ratio) = 88.1 in2
~19% more screen space
Тесты экрана
Контрастность 1041:1 1326:1
Цветовой охват sRGB 100% 99.9%
Охват Adobe RGB 86.3% 98.9%
Охват DCI-P3 98.5% 98.7%
Время отклика 3 мс 24 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:00 ч. 2:50 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 100 / 240 Вт 35 / 70 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства 730 граммов 116 / 165 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц 3.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц -
Ядер 8 8 (4P + 4E)
Потоков 16 8
L3-кэш 16 МБ -
Интегрированная графика AMD Radeon 680M Apple M2 GPU
Техпроцесс 6 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 100 Вт 15 Вт
Nvidia Optimus MUX -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 5 нм
Частота GPU 1700 МГц 500 МГц
Boost частота GPU 2000 МГц 1456 МГц
FLOPS 11.4 терафлопс 3 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~14 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 1792 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 112 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 64 32
Производительность GPU
ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) +280%
11.4 терафлопс
MacBook Air 15 (M2)
3 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4800 МГц 6400 МГц
Тип DDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да -

Звук

Аудиочип Realtek ALC285 -
Формат звука 4.0 4.2
Мощность динамиков 4x2W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 80 дБ 85 дБ
Микрофонов 3 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.3 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Инфракрасный датчик Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 3
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.7 мм 1 мм
Тачпад
Размер 13.0 x 7.6 см -
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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