Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2560 x 1600 2880 x 1864 Процессор - AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 7 6800HS AMD Ryzen 9 6900HS Apple M2 Графика - Radeon RX 6700S 8GB Radeon RX 6800S 8GB Apple M2 GPU (8-core) Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 24GB 32GB 40GB 48GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц На 87% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15324 vs 8204 баллов

На 87% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15324 vs 8204 баллов Комплектуется на 9.5 Вт*ч большей батареей (76 и 66.5 Вт*ч)

Комплектуется на 9.5 Вт*ч большей батареей (76 и 66.5 Вт*ч) Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (708 и 809 см2) Причины выбрать Apple MacBook Air 15 (M2) Немного легче – весит на 140 граммов меньше (1.51 и 1.65 кг)

Немного легче – весит на 140 граммов меньше (1.51 и 1.65 кг) Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Имеет на 38% более четкий дисплей – 224 против 162 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 38% более четкий дисплей – 224 против 162 точек на дюйм (PPI) На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.65 кг 1.51 кг Размеры 312 x 227 x 18.5-19.5 мм 340.4 x 237.6 x 11.5 мм Площадь 708 см2 809 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.2% ~83.9% Боковые рамки 5.3 мм 5.4 мм Цвета Белый, Черный Черный, Серебристый, Золотистый, Серый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Да Нет Жидкий металл Да Нет Количество куллеров 2 - Уровень шума 45 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 2560 x 1600 2880 x 1864 Диагональ 14 дюймов 15.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 60 Гц Плотность пикселей 162 точек на дюйм 224 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2880 x 1864 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Технология синхронизации Adaptive Sync No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Датчик освещенности Нет Да Площадь экрана MacBook Air 15 (M2) 15.3″ (16:10 ratio) = 105.2 in2 ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) 14″ (16:10 ratio) = 88.1 in2 ~ 19% more screen space Тесты экрана Контрастность 1041:1 1326:1 Цветовой охват sRGB 100% 99.9% Охват Adobe RGB 86.3% 98.9% Охват DCI-P3 98.5% 98.7% Время отклика 3 мс 24 мс Максимальная яркость ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) 400 нит MacBook Air 15 (M2) +25% 500 нит

Батарея Ёмкость 76 Вт*ч 66.5 Вт*ч Время полной зарядки 2:00 ч. 2:50 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 100 / 240 Вт 35 / 70 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства 730 граммов 116 / 165 граммов

Видеокарта Модель GPU Radeon RX 6700S 8GB Radeon RX 6800S 8GB Apple M2 GPU (8-core) TGP 100 Вт 15 Вт Nvidia Optimus MUX - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 5 нм Частота GPU 1700 МГц 500 МГц Boost частота GPU 2000 МГц 1456 МГц FLOPS 11.4 терафлопс 3 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~14 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 1792 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 112 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 64 32 Производительность GPU ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) +280% 11.4 терафлопс MacBook Air 15 (M2) 3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 24GB 32GB 40GB 48GB 8GB 16GB 24GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 4800 МГц 6400 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да -

Звук Аудиочип Realtek ALC285 - Формат звука 4.0 4.2 Мощность динамиков 4x2W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 80 дБ 85 дБ Микрофонов 3 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.3 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Инфракрасный датчик Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.7 мм 1 мм Тачпад Размер 13.0 x 7.6 см - Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.