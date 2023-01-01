Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) против Apple MacBook Air 15 (M2)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
- На 87% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15324 vs 8204 баллов
- Комплектуется на 9.5 Вт*ч большей батареей (76 и 66.5 Вт*ч)
- Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (708 и 809 см2)
Причины выбрать Apple MacBook Air 15 (M2)
- Немного легче – весит на 140 граммов меньше (1.51 и 1.65 кг)
- Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Имеет на 38% более четкий дисплей – 224 против 162 точек на дюйм (PPI)
- На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.65 кг
|1.51 кг
|Размеры
|312 x 227 x 18.5-19.5 мм
|340.4 x 237.6 x 11.5 мм
|Площадь
|708 см2
|809 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.2%
|~83.9%
|Боковые рамки
|5.3 мм
|5.4 мм
|Цвета
|Белый, Черный
|Черный, Серебристый, Золотистый, Серый
|Материал
|Алюминий
|Алюминий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|130°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Пассивное
|Испарительная камера
|Да
|Нет
|Жидкий металл
|Да
|Нет
|Количество куллеров
|2
|-
|Уровень шума
|45 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|15.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|144 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|162 точек на дюйм
|224 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|2880 x 1864 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, Dolby Vision
|Технология синхронизации
|Adaptive Sync
|No
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый (антиблик)
|Датчик освещенности
|Нет
|Да
Площадь экрана
MacBook Air 15 (M2)
15.3″ (16:10 ratio) = 105.2 in2
ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
14″ (16:10 ratio) = 88.1 in2
~19% more screen space
|Контрастность
|1041:1
|1326:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|99.9%
|Охват Adobe RGB
|86.3%
|98.9%
|Охват DCI-P3
|98.5%
|98.7%
|Время отклика
|3 мс
|24 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|2:50 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|100 / 240 Вт
|35 / 70 Вт
|Длина кабеля
|-
|2 метра
|Вес зарядного устройства
|730 граммов
|116 / 165 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.2 ГГц
|3.5 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.7 ГГц
|-
|Ядер
|8
|8 (4P + 4E)
|Потоков
|16
|8
|L3-кэш
|16 МБ
|-
|Интегрированная графика
|AMD Radeon 680M
|Apple M2 GPU
|Техпроцесс
|6 нм
|5 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1839
Geekbench 5 (многоядерный)
10329
8609
Cinebench R23 (одноядерный)
1614
1517
Cinebench R23 (многоядерный)
15324
8204
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|100 Вт
|15 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|7 нм
|5 нм
|Частота GPU
|1700 МГц
|500 МГц
|Boost частота GPU
|2000 МГц
|1456 МГц
|FLOPS
|11.4 терафлопс
|3 терафлопс
|Объем видеопамяти
|8 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|LPDDR5
|Ширина шины
|128 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|~14 Гбит/с
|6.4 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|1792
|1024
|Блоки текстурирования (TMUs)
|112
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|64
|32
Производительность GPU
11.4 терафлопс
3 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|6400 МГц
|Тип
|DDR5
|LPDDR5
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Custom
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|1
|-
|NVMe
|Да
|-
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC285
|-
|Формат звука
|4.0
|4.2
|Мощность динамиков
|4x2W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|80 дБ
|85 дБ
|Микрофонов
|3
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.3
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да
|Инфракрасный датчик
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|Нет
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 3
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.7 мм
|1 мм
|Размер
|13.0 x 7.6 см
|-
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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