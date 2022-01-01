Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 24GB - 8GB 16GB Накопитель 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 224-306% больше FPS в играх

На 60% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12011 vs 7489 баллов

Комплектуется на 17.8 Вт*ч большей батареей (76 и 58.2 Вт*ч) Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020) Легче – весит на 250 граммов меньше (1.4 и 1.65 кг)

Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (646 и 708 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.65 кг 1.4 кг Размеры 312 x 227 x 18.5 мм 304.1 x 212.4 x 15.6 мм Площадь 708 см2 646 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.2% ~79.4% Боковые рамки 5.3 мм 8.8 мм Цвета Белый, Черный Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 2 1 Скорость куллера - 7000 об/мин Уровень шума 45 дБ 41.9 дБ

Дисплей 2560 x 1600 2560 x 1600 Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 216 точек на дюйм 227 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1000:1 1759:1 Цветовой охват sRGB 99.9% 100% Охват Adobe RGB 85.5% 88.3% Охват DCI-P3 97.4% - Время отклика 3 мс 35 мс Максимальная яркость ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) 500 нит MacBook Pro 13 (M1, 2020) 500 нит

Батарея Ёмкость 76 Вт*ч 58.2 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 100 / 240 Вт 61 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства 565 граммов 275 граммов

Видеокарта Модель GPU Radeon RX 6800S 8GB Apple M1 GPU (8-core) TGP 105 Вт 15 Вт Nvidia Optimus MUX - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 5 нм Частота GPU 1800 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1975 МГц 1278 МГц FLOPS 13.2 терафлопс 2.6 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR4X Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 128 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 64 32 Производительность GPU ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) +408% 13.2 терафлопс MacBook Pro 13 (M1, 2020) 2.6 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 24GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4800 МГц 4266 МГц Тип DDR5 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов - 2

Накопитель Объем накопителя 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC285 - Формат звука 4.0 2.0 Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 80 дБ 77.5 дБ Микрофонов 3 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер 13.0 x 7.6 см 13.2 x 8.1 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.