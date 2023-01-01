Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2560 x 1600 3072 x 1920 Процессор - AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 7 6800HS AMD Ryzen 9 6900HS - Intel Core i7 9750H Intel Core i9 9880H Intel Core i9 9980HK Графика - Radeon RX 6700S 8GB Radeon RX 6800S 8GB - AMD Radeon Pro 5300M 4GB AMD Radeon Pro 5500M 4GB AMD Radeon Pro 5500M 8GB AMD Radeon Pro 5600M 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 24GB 32GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц Существенно легче – весит на 390 граммов меньше (1.65 и 2.04 кг)

Существенно легче – весит на 390 граммов меньше (1.65 и 2.04 кг) На 117% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15277 vs 7044 баллов

На 117% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15277 vs 7044 баллов Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (708 и 880 см2) Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2019) Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 24 Вт*ч большей батареей (100 и 76 Вт*ч)

Комплектуется на 24 Вт*ч большей батареей (100 и 76 Вт*ч) Имеет на 40% более четкий дисплей – 226 против 162 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 40% более четкий дисплей – 226 против 162 точек на дюйм (PPI) На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.65 кг 2.04 кг Размеры 312 x 227 x 18.5-19.5 мм 357.9 x 245.9 x 16.2 мм Площадь 708 см2 880 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.2% ~84.3% Боковые рамки 5.3 мм 6.6 мм Цвета Белый, Черный Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 2 2 Скорость куллера - 5616 об/мин Уровень шума 45 дБ 46.1 дБ

Дисплей 1920 x 1200 2560 x 1600 3072 x 1920 Диагональ 14 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 60 Гц Плотность пикселей 162 точек на дюйм 226 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 3072 x 1920 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1041:1 1331:1 Цветовой охват sRGB 99.8% 100% Охват Adobe RGB 86.3% 88.8% Охват DCI-P3 98.5% 99.4% Время отклика 3 мс 43 мс Максимальная яркость ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) 400 нит MacBook Pro 16 (2019) +25% 500 нит

Батарея Ёмкость 76 Вт*ч 100 Вт*ч Время полной зарядки 2:00 ч. 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 100 / 240 Вт 96 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства 730 граммов 359 граммов

Видеокарта Модель GPU Radeon RX 6700S 8GB Radeon RX 6800S 8GB AMD Radeon Pro 5300M 4GB AMD Radeon Pro 5500M 4GB AMD Radeon Pro 5500M 8GB AMD Radeon Pro 5600M 8GB TGP 100 Вт 50 Вт Nvidia Optimus MUX - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 7 нм 7 нм Частота GPU 1700 МГц 1000 МГц Boost частота GPU 2000 МГц 1250 МГц FLOPS 11.4 терафлопс 3.2 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~14 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 1792 1280 Блоки текстурирования (TMUs) 112 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 64 32 Производительность GPU ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) +256% 11.4 терафлопс MacBook Pro 16 (2019) 3.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 24GB 32GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 2666 МГц Тип DDR5 DDR4 Возможность замены Нет Нет Всего слотов - 2

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC285 - Формат звука 4.0 4.2 Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 80 дБ 82.3 дБ Микрофонов 3 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v5 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 4x USB 3.1 Thunderbolt Нет Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер 13.0 x 7.6 см 15.5 x 9.9 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.