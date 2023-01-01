Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) против ASUS ROG Flow X13 (2022)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
- Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 70-96% больше FPS в играх
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
- На 20% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15277 vs 12713 баллов
- Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (76 и 62 Вт*ч)
Причины выбрать ASUS ROG Flow X13 (2022)
- Легче – весит на 350 граммов меньше (1.3 и 1.65 кг)
- Сенсорный экран
- На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.65 кг
|1.3 кг
|Размеры
|312 x 227 x 18.5-19.5 мм
|299 x 222 x 15.8 мм
|Площадь
|708 см2
|664 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.2%
|~78.4%
|Боковые рамки
|5.3 мм
|5.2 мм
|Цвета
|Белый, Черный
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Да
|Угол открытия экрана
|180°
|360°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Да
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|45 дБ
|45 дБ
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|13.4 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|144 Гц
|120 Гц
|Плотность пикселей
|162 точек на дюйм
|169 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Да
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый
|Контрастность
|1041:1
|1433:1
|Цветовой охват sRGB
|99.8%
|98.2%
|Охват Adobe RGB
|86.3%
|69.8%
|Охват DCI-P3
|98.5%
|-
|Время отклика
|3 мс
|25 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|100 / 240 Вт
|100 Вт
|Вес зарядного устройства
|730 граммов
|360 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.2 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.7 ГГц
|4.7 ГГц
|Ядер
|8
|8
|Потоков
|16
|16
|L3-кэш
|16 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|AMD Radeon 680M
|AMD Radeon 680M
|Техпроцесс
|6 нм
|6 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1681
1507
Geekbench 5 (многоядерный)
10248
9025
Cinebench R23 (одноядерный)
1609
1501
Cinebench R23 (многоядерный)
15277
12713
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|100 Вт
|40 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|7 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1700 МГц
|938 МГц
|Boost частота GPU
|2000 МГц
|1223 МГц
|FLOPS
|11.4 терафлопс
|5.01 терафлопс
|Объем видеопамяти
|8 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|~14 Гбит/с
|12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|1792
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|112
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|64
|40
Производительность GPU
11.4 терафлопс
5.01 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|5200 МГц
|Тип
|DDR5
|LPDDR5
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC285
|-
|Формат звука
|4.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|80 дБ
|80 дБ
|Микрофонов
|3
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.7 мм
|Размер
|13.0 x 7.6 см
|-
|Поверхность
|-
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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