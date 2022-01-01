Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2560 x 1600 - 1920 x 1200 3840 x 2400 (60Hz) 3840 x 2400 (120Hz) Процессор AMD Ryzen 9 6900HS - AMD Ryzen 7 5800HS AMD Ryzen 9 5900HS AMD Ryzen 9 5980HS Графика Radeon RX 6800S 8GB - GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 24GB - 16GB 32GB Накопитель 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) Видеокарта показывает в среднем на 172-235% больше FPS в играх

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

На 18% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12011 vs 10174 баллов

Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (76 и 62 Вт*ч)

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Имеет на 28% более четкий дисплей – 216 против 169 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать ASUS ROG Flow X13 GV301 Легче – весит на 350 граммов меньше (1.3 и 1.65 кг)

Сенсорный экран

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.65 кг 1.3 кг Размеры 312 x 227 x 18.5 мм 299 x 222 x 15.8 мм Площадь 708 см2 664 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.2% ~78.4% Боковые рамки 5.3 мм 5.2 мм Цвета Белый, Черный Черный Трансформер Нет Да Угол открытия экрана 180° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 45 дБ -

Дисплей 2560 x 1600 1920 x 1200 3840 x 2400 (60Hz) 3840 x 2400 (120Hz) Диагональ 14 дюймов 13.4 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 120 Гц Плотность пикселей 216 точек на дюйм 169 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision - Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1000:1 - Цветовой охват sRGB 99.9% 100% Охват Adobe RGB 85.5% 75% Охват DCI-P3 97.4% 75% Время отклика 3 мс - Максимальная яркость ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) 500 нит ROG Flow X13 GV301 н/д

Батарея Ёмкость 76 Вт*ч 62 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 100 / 240 Вт 100 Вт Вес зарядного устройства 565 граммов -

Видеокарта Модель GPU Radeon RX 6800S 8GB GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB TGP 105 Вт 35-45 Вт Nvidia Optimus MUX Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 7 нм 12 нм Частота GPU 1800 МГц 1380 МГц Boost частота GPU 1975 МГц 1560 МГц FLOPS 13.2 терафлопс 3.195 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 128 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 64 32 Производительность GPU ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) +313% 13.2 терафлопс ROG Flow X13 GV301 3.195 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 24GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 3200 МГц Тип DDR5 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов - 2

Накопитель Объем накопителя 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC285 - Формат звука 4.0 2.0 Мощность динамиков - 2x1W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 80 дБ - Микрофонов 3 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 13.0 x 7.6 см - Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.