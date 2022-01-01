Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор AMD Ryzen 9 6900HS - AMD Ryzen 7 6800HS AMD Ryzen 9 6900HS Графика - Radeon RX 6700S 8GB Radeon RX 6800S 8GB - GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 24GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель 1024GB - 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) Легче – весит на 350 граммов меньше (1.65 и 2 кг)

Видеокарта показывает в среднем на 17-23% больше FPS в играх

Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (708 и 863 см2) Причины выбрать Asus ROG Flow X16 (2022) Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (90 и 76 Вт*ч)

На 120% выше максимальная яркость экрана – 1100 vs 500 нит

Сенсорный экран

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.65 кг 2 кг Размеры 312 x 227 x 18.5 мм 355 x 243 x 19.4 мм Площадь 708 см2 863 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.2% ~86% Боковые рамки 5.3 мм 5.2 мм Цвета Белый, Черный Черный, Серий Трансформер Нет Да Угол открытия экрана 180° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да - Количество куллеров 2 3 Уровень шума 45 дБ -

Дисплей 2560 x 1600 2560 x 1600 Диагональ 14 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD Mini LED Частота обновления 120 Гц 165 Гц Плотность пикселей 216 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый - Тесты экрана Контрастность 1000:1 - Цветовой охват sRGB 99.9% - Охват Adobe RGB 85.5% - Охват DCI-P3 97.4% - Время отклика 3 мс 3 мс Максимальная яркость ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) 500 нит ROG Flow X16 (2022) +120% 1100 нит

Батарея Ёмкость 76 Вт*ч 90 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 100 / 240 Вт 240 / 330 Вт Вес зарядного устройства 565 граммов -

Видеокарта Модель GPU Radeon RX 6700S 8GB Radeon RX 6800S 8GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB TGP - 125 Вт Nvidia Optimus MUX MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 7 нм 8 нм Частота GPU 1700 МГц 1463 МГц Boost частота GPU 2000 МГц 1695 МГц FLOPS 11.4 терафлопс 8.7 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~14 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 1792 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 112 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 64 48 Производительность GPU ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) +31% 11.4 терафлопс ROG Flow X16 (2022) 8.7 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 24GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 1024GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC285 - Формат звука 4.0 4.0 Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 80 дБ - Микрофонов 3 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.7 мм Тачпад Размер 13.0 x 7.6 см - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.