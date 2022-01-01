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Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) против Flow X16 (2022)

74 из 100
Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
VS
74 из 100
Asus ROG Flow X16 (2022)
Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
Asus ROG Flow X16 (2022)
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Процессор AMD Ryzen 9 6900HS
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель 1024GB

Обзор

Оценка основных функций Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) и Flow X16 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
  • Легче – весит на 350 граммов меньше (1.65 и 2 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 17-23% больше FPS в играх
  • Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (708 и 863 см2)
Причины выбрать Asus ROG Flow X16 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (90 и 76 Вт*ч)
  • На 120% выше максимальная яркость экрана – 1100 vs 500 нит
  • Сенсорный экран
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
vs
ROG Flow X16 (2022)

Корпус

Вес 1.65 кг 2 кг
Размеры 312 x 227 x 18.5 мм 355 x 243 x 19.4 мм
Площадь 708 см2 863 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.2% ~86%
Боковые рамки 5.3 мм 5.2 мм
Цвета Белый, Черный Черный, Серий
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана 180° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да -
Количество куллеров 2 3
Уровень шума 45 дБ -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD Mini LED
Частота обновления 120 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 216 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый -
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 -
Цветовой охват sRGB 99.9% -
Охват Adobe RGB 85.5% -
Охват DCI-P3 97.4% -
Время отклика 3 мс 3 мс
Максимальная яркость
ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
500 нит
ROG Flow X16 (2022) +120%
1100 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 100 / 240 Вт 240 / 330 Вт
Вес зарядного устройства 565 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.9 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 8 8
Потоков 16 16
L3-кэш 16 МБ 16 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 680M AMD Radeon 680M
Техпроцесс 6 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 125 Вт
Nvidia Optimus MUX MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 8 нм
Частота GPU 1700 МГц 1463 МГц
Boost частота GPU 2000 МГц 1695 МГц
FLOPS 11.4 терафлопс 8.7 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~14 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 1792 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 112 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 64 48
Производительность GPU
ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) +31%
11.4 терафлопс
ROG Flow X16 (2022)
8.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC285 -
Формат звука 4.0 4.0
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 80 дБ -
Микрофонов 3 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.7 мм
Тачпад
Размер 13.0 x 7.6 см -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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