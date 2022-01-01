Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2560 x 1600 - 1920 x 1080 2560 x 1440 Процессор AMD Ryzen 9 6900HS - AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX Графика - Radeon RX 6700S 8GB Radeon RX 6800S 8GB - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 24GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель 1024GB - 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) Существенно легче – весит на 1050 граммов меньше (1.65 и 2.7 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Имеет на 70% более четкий дисплей – 216 против 127 точек на дюйм (PPI)

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Значительно компактнее – имеет на 36% меньшую площадь корпуса (708 и 1114 см2) Причины выбрать ASUS ROG Strix Scar 17 G733 Выше частота обновление экрана: 300 против 120 Гц

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 12-16% больше FPS в играх

Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (90 и 76 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.65 кг 2.7 кг Размеры 312 x 227 x 18.5 мм 395 x 282 x 27.5 мм Площадь 708 см2 1114 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.2% ~74.1% Боковые рамки 5.3 мм 6 мм Цвета Белый, Черный Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 45 дБ 51.3 дБ

Дисплей 2560 x 1600 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 14 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 300 Гц Плотность пикселей 216 точек на дюйм 127 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000:1 1321:1 Цветовой охват sRGB 99.9% 99.4% Охват Adobe RGB 85.5% 72.2% Охват DCI-P3 97.4% 71% Время отклика 3 мс 3 мс Максимальная яркость ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) +67% 500 нит ROG Strix Scar 17 G733 300 нит

Батарея Ёмкость 76 Вт*ч 90 Вт*ч Время полной зарядки - 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 100 / 240 Вт 240 Вт Вес зарядного устройства 565 граммов 704 грамма

Видеокарта Модель GPU Radeon RX 6700S 8GB Radeon RX 6800S 8GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB TGP - 115-130 Вт Nvidia Optimus MUX Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 7 нм 8 нм Частота GPU 1700 МГц 1504 МГц Boost частота GPU 2000 МГц 1802 МГц FLOPS 11.4 терафлопс 13.8 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 192 бит Скорость памяти ~14 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерные блоки 1792 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 112 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 64 48 Производительность GPU ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) 11.4 терафлопс ROG Strix Scar 17 G733 +21% 13.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 24GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 3200 МГц Тип DDR5 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 1024GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC285 - Формат звука 4.0 2.2 Мощность динамиков - 2x2W, 2x4W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 80 дБ 73.7 дБ Микрофонов 3 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана - Разрешение веб-камеры 1280 x 720 - Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Механическая Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.9 мм Тачпад Размер 13.0 x 7.6 см 13.0 x 7.6 см Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.