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Asus ROG Zephyrus G15 GA503 (2022) против Acer Predator Helios Neo 16 (PHN16-71)

70 из 100
Asus ROG Zephyrus G15 GA503 (2022)
VS
66 из 100
Acer Predator Helios Neo 16 (PHN16-71)
Asus ROG Zephyrus G15 GA503 (2022)
Acer Predator Helios Neo 16 (PHN16-71)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus ROG Zephyrus G15 GA503 (2022) и Acer Predator Helios Neo 16 (PHN16-71) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G15 GA503 (2022)
  • Существенно легче – весит на 900 граммов меньше (1.9 и 2.8 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 22-30% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 32% более четкий дисплей – 188 против 142 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (863 и 1008 см2)
Причины выбрать Acer Predator Helios Neo 16 (PHN16-71)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 53% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 19309 vs 12594 баллов
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ROG Zephyrus G15 GA503 (2022)
vs
Predator Helios Neo 16 (PHN16-71)

Корпус

Вес 1.9 кг 2.8 кг
Размеры 355 x 243 x 19.9 мм 360.1 x 279.9 x 26.55-28.25 мм
Площадь 863 см2 1008 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.8% ~73.6%
Боковые рамки 4.8 мм 7.8 мм
Цвета Белый, Черный Черный
Материал Top: Алюминий
Middle: Алюминий
Пластик
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл - Да
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 57.4 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 188 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 2560 x 1440 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Технология синхронизации G-Sync (configurable) G-Sync
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности - Нет
Тесты экрана
Контрастность 1030:1 -
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват DCI-P3 98% -
Время отклика 3 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 100 / 240 Вт 330 Вт
Вес зарядного устройства 741 грамм -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 8 14 (6P + 8E)
Потоков 16 20
L3-кэш 16 МБ 24 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 680M Intel UHD Graphics (16EU)
Техпроцесс 6 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 120 Вт 140 Вт
Nvidia Optimus MUX Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 4 нм
Частота GPU 1425 МГц -
Boost частота GPU 1740 МГц -
FLOPS 13.3 терафлопс 9.5 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 96 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 120 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 32
Производительность GPU
ROG Zephyrus G15 GA503 (2022) +40%
13.3 терафлопс
Predator Helios Neo 16 (PHN16-71)
9.5 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
Макс. количество памяти 48 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 4.2 2.0
Мощность динамиков 4x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 85 дБ -
Микрофонов 3 -

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Инфракрасный датчик Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.7 мм 1.8 мм
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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