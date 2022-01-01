Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - AMD Ryzen 7 6800HS AMD Ryzen 9 6900HS - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 4GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB - GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 40GB 48GB - 16GB 32GB Накопитель 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G15 GA503 (2022) Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (1.9 и 2.3 кг)

Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (863 и 941 см2) Причины выбрать Acer Predator Triton 500 SE (2022) На 32% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16639 vs 12594 баллов

Видеокарта показывает в среднем на 13-17% больше FPS в играх

Комплектуется на 9.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 90 Вт*ч)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.9 кг 2.3 кг Размеры 355 x 243 x 19.9 мм 358.5 x 262.4 x 19.9 мм Площадь 863 см2 941 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.8% ~78.9% Боковые рамки 4.8 мм 6.9 мм Цвета Белый, Черный Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 56 дБ

Дисплей 2560 x 1440 2560 x 1600 Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 240 Гц 240 Гц Плотность пикселей 188 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 2560 x 1440 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1383:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB - 84.9% Охват DCI-P3 100% 97.3% Время отклика - 10 мс Максимальная яркость ROG Zephyrus G15 GA503 (2022) н/д Predator Triton 500 SE (2022) 500 нит

Батарея Ёмкость 90 Вт*ч 99.9 Вт*ч Время полной зарядки - 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 100 / 240 Вт 230 Вт Вес зарядного устройства - 610 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 4GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB TGP 120 Вт 110 Вт Nvidia Optimus MUX Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1425 МГц - Boost частота GPU 1740 МГц - FLOPS 13.3 терафлопс 16.4 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 8 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 256 бит Скорость памяти 14 Гбит/с ~14 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 5632 Блоки текстурирования (TMUs) 120 176 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 80 Производительность GPU ROG Zephyrus G15 GA503 (2022) 13.3 терафлопс Predator Triton 500 SE (2022) +23% 16.4 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 40GB 48GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 5200 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены - Да NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.4 2.0 Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость - 79 дБ Микрофонов 3 -

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.7 мм - Тачпад Размер - 12.5 x 8.0 см Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.