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Asus ROG Zephyrus G15 GA503 (2022) против Apple MacBook Pro 16 (2021)

76 из 100
Asus ROG Zephyrus G15 GA503 (2022)
VS
84 из 100
Apple MacBook Pro 16 (2021)
Asus ROG Zephyrus G15 GA503 (2022)
Apple MacBook Pro 16 (2021)
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Процессор AMD Ryzen 9 6900HS
Графика Apple M1 Pro GPU (16-core)
Память (ОЗУ)
Накопитель 1024GB

Обзор

Оценка основных функций Asus ROG Zephyrus G15 GA503 (2022) и Apple MacBook Pro 16 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G15 GA503 (2022)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 120 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 86-117% больше FPS в играх
  • Легче – весит на 200 граммов меньше (1.9 и 2.1 кг)
Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2021)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (100 и 90 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Имеет на 35% более четкий дисплей – 254 против 188 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ROG Zephyrus G15 GA503 (2022)
vs
MacBook Pro 16 (2021)

Корпус

Вес 1.9 кг 2.1 кг
Размеры 355 x 243 x 19.9 мм 355.7 x 248.1 x 16.8 мм
Площадь 863 см2 882 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.8% ~86.2%
Боковые рамки 4.8 мм 3.4 мм
Цвета Белый, Черный Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 37.4 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 16.2 дюймов
Тип матрицы IPS LCD Mini LED
Частота обновления 240 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 188 точек на дюйм 254 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 2560 x 1440 пикселей 3456 x 2234 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность - 25700:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 88%
Охват DCI-P3 100% 99.1%
Время отклика - 67 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 100 / 240 Вт 140 Вт
Вес зарядного устройства - 353 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.9 ГГц 3.2 ГГц
Ядер 8 10
Потоков 16 10
L3-кэш 16 МБ -
Интегрированная графика AMD Radeon 680M Apple M1 Pro GPU (16-core)
Техпроцесс 6 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 120 Вт 30 Вт
Nvidia Optimus MUX -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 5 нм
Частота GPU 1425 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1740 МГц 1296 МГц
FLOPS 13.3 терафлопс 5.2 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 192 бит 256 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 2048
Поддержка DirectX 12 -
Производительность GPU
ROG Zephyrus G15 GA503 (2022) +156%
13.3 терафлопс
MacBook Pro 16 (2021)
5.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 4x4 ГБ
Частота 4800 МГц 6400 МГц
Тип DDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены - Нет
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.4 4.2
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 84.7 дБ
Микрофонов 3 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.7 мм 1 мм
Тачпад
Размер - 15.5 x 9.9 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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