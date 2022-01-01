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Asus ROG Zephyrus G15 GA503 (2022) против ASUS ROG Flow X13 GV301

74 из 100
Asus ROG Zephyrus G15 GA503 (2022)
VS
60 из 100
ASUS ROG Flow X13 GV301
Asus ROG Zephyrus G15 GA503 (2022)
ASUS ROG Flow X13 GV301
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus ROG Zephyrus G15 GA503 (2022) и ASUS ROG Flow X13 GV301 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G15 GA503 (2022)
  • Видеокарта показывает в среднем на 174-237% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 28 Вт*ч большей батареей (90 и 62 Вт*ч)
  • На 23% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12466 vs 10174 баллов
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 48 ГБ) и SSD
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать ASUS ROG Flow X13 GV301
  • Существенно легче – весит на 600 граммов меньше (1.3 и 1.9 кг)
  • Сенсорный экран
  • Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (664 и 863 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ROG Zephyrus G15 GA503 (2022)
vs
ROG Flow X13 GV301

Корпус

Вес 1.9 кг 1.3 кг
Размеры 355 x 243 x 19.9 мм 299 x 222 x 15.8 мм
Площадь 863 см2 664 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.8% ~78.4%
Боковые рамки 4.8 мм 5.2 мм
Цвета Белый, Черный Черный
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана 180° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 57.4 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 13.4 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 188 точек на дюйм 169 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 2560 x 1440 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision -
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1030:1 -
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB - 75%
Охват DCI-P3 98% 75%
Время отклика 3 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 100 / 240 Вт 100 Вт
Вес зарядного устройства 741 грамм -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц 2.8 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 8 8
Потоков 16 16
L3-кэш 16 МБ 16 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 680M Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 6 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 120 Вт 35-45 Вт
Nvidia Optimus MUX Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 1425 МГц 1380 МГц
Boost частота GPU 1740 МГц 1560 МГц
FLOPS 13.3 терафлопс 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 120 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 32
Производительность GPU
ROG Zephyrus G15 GA503 (2022) +316%
13.3 терафлопс
ROG Flow X13 GV301
3.195 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 3200 МГц
Тип DDR5 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 2
Макс. количество памяти 48 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 4.2 2.0
Мощность динамиков 4x2W 2x1W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 85 дБ -
Микрофонов 3 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.7 мм -
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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