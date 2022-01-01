Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2560 x 1440 - 1920 x 1200 3840 x 2400 Процессор - AMD Ryzen 7 6800HS AMD Ryzen 9 6900HS - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 4GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 40GB 48GB 16GB Накопитель 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G15 GA503 (2022) Выше частота обновление экрана: 240 против 120 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 91-124% больше FPS в играх

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Комплектуется на 34 Вт*ч большей батареей (90 и 56 Вт*ч) Причины выбрать Asus ROG Flow Z13 GZ301 (2022) Существенно легче – весит на 720 граммов меньше (1.18 и 1.9 кг)

Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана

На 13% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14222 vs 12594 баллов

Сенсорный экран

Значительно компактнее – имеет на 29% меньшую площадь корпуса (616 и 863 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.9 кг 1.18 кг Размеры 355 x 243 x 19.9 мм 302 x 204 x 12.0 мм Площадь 863 см2 616 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.8% ~84.5% Боковые рамки 4.8 мм 6.7 мм Цвета Белый, Черный Черный Трансформер Нет Да Угол открытия экрана 180° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Да Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 35 дБ

Дисплей 2560 x 1440 1920 x 1200 3840 x 2400 Диагональ 15.6 дюймов 13.4 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 240 Гц 120 Гц Плотность пикселей 188 точек на дюйм 169 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 2560 x 1440 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Цветовой охват sRGB - 100% Охват DCI-P3 100% - Максимальная яркость ROG Zephyrus G15 GA503 (2022) н/д ROG Flow Z13 GZ301 (2022) 500 нит

Батарея Ёмкость 90 Вт*ч 56 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 100 / 240 Вт 100 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 4GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB TGP 120 Вт 40 Вт Nvidia Optimus MUX MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1425 МГц 938 МГц Boost частота GPU 1740 МГц 1223 МГц FLOPS 13.3 терафлопс 5.01 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 128 бит Скорость памяти 14 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 120 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 40 Производительность GPU ROG Zephyrus G15 GA503 (2022) +165% 13.3 терафлопс ROG Flow Z13 GZ301 (2022) 5.01 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 40GB 48GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 5200 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.4 2.0 Dolby Atmos Да Да Микрофонов 3 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.7 мм - Тачпад Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.