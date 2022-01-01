Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 4GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Radeon RX 6800M 12GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 40GB 48GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G15 GA503 (2022) Выше частота обновление экрана: 240 против 165 Гц

Существенно легче – весит на 1100 граммов меньше (1.9 и 3 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (863 и 1114 см2) Причины выбрать Asus ROG Strix G17 Advantage Edition Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 13-17% больше FPS в играх

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.9 кг 3 кг Размеры 355 x 243 x 19.9 мм 395 x 282 x 23.4 мм Площадь 863 см2 1114 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.8% ~74.1% Боковые рамки 4.8 мм 6 мм Цвета Белый, Черный Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Да Количество куллеров 2 3

Дисплей 2560 x 1440 2560 x 1440 Диагональ 15.6 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 240 Гц 165 Гц Плотность пикселей 188 точек на дюйм 170 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 2560 x 1440 пикселей 2560 x 1440 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Охват DCI-P3 100% 100% Время отклика - 3 мс

Батарея Ёмкость 90 Вт*ч 90 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Сзади Мощность зарядки 100 / 240 Вт 280 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 4GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Radeon RX 6800M 12GB TGP 120 Вт 145 Вт Nvidia Optimus MUX AMD Switchable Graphics Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 7 нм Частота GPU 1425 МГц 2321 МГц Boost частота GPU 1740 МГц 2581 МГц FLOPS 13.3 терафлопс 16.4 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 12 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 192 бит Скорость памяти 14 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерных блоков 3840 2560 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU ROG Zephyrus G15 GA503 (2022) 13.3 терафлопс ROG Strix G17 Advantage Edition +23% 16.4 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 40GB 48GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 4800 МГц 3200 МГц Тип DDR5 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены - Да Всего слотов - 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.4 2.0 Dolby Atmos Да Да Микрофонов 3 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана - Разрешение веб-камеры 1280 x 720 - Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.7 мм - Тачпад Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.