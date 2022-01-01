Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2560 x 1440 - 1920 x 1080 2560 x 1440 Процессор AMD Ryzen 9 6900HS - AMD Ryzen 7 5800HS AMD Ryzen 9 5900HS Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 4GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB - GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 40GB 48GB - 8GB 16GB 24GB 32GB Накопитель 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G15 GA503 (2022) Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 95-129% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (90 и 76 Вт*ч)

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Имеет на 20% более четкий дисплей – 188 против 157 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 Легче – весит на 300 граммов меньше (1.6 и 1.9 кг)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (713 и 863 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.9 кг 1.6 кг Размеры 355 x 243 x 19.9 мм 324 x 220 x 19.9 мм Площадь 863 см2 713 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.8% ~75.8% Боковые рамки 4.8 мм 7.1 мм Цвета Белый, Черный Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 145° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 52.7 дБ

Дисплей 2560 x 1440 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 240 Гц 144 Гц Плотность пикселей 188 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 2560 x 1440 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 845:1 Цветовой охват sRGB - 92.4% Охват Adobe RGB - 67.7% Охват DCI-P3 100% 68.1% Время отклика - 31 мс Максимальная яркость ROG Zephyrus G15 GA503 (2022) н/д ROG Zephyrus G14 GA401 320 нит

Батарея Ёмкость 90 Вт*ч 76 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 100 / 240 Вт 180 Вт Вес зарядного устройства - 545 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 4GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB TGP 120 Вт 50 Вт Nvidia Optimus MUX Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 12 нм Частота GPU 1425 МГц 1455 МГц Boost частота GPU 1740 МГц 1590 МГц FLOPS 13.3 терафлопс 4.884 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 192 бит Скорость памяти 14 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерных блоков 3840 1536 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU ROG Zephyrus G15 GA503 (2022) +172% 13.3 терафлопс ROG Zephyrus G14 GA401 4.884 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 40GB 48GB 8GB 16GB 24GB 32GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 4800 МГц 3200 МГц Тип DDR5 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены - Да Всего слотов - 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.4 2.0 Мощность динамиков - 2x2.5W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 77.2 дБ Микрофонов 3 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана - Разрешение веб-камеры 1280 x 720 - Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.7 мм - Тачпад Размер - 10.4 x 6.0 см Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.