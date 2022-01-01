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Asus ROG Zephyrus G15 GA503 (2022) против ASUS ROG Zephyrus G14 GA401

76 из 100
Asus ROG Zephyrus G15 GA503 (2022)
VS
67 из 100
ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
Asus ROG Zephyrus G15 GA503 (2022)
ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
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Экран 2560 x 1440
Процессор AMD Ryzen 9 6900HS
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель 1024GB

Обзор

Оценка основных функций Asus ROG Zephyrus G15 GA503 (2022) и ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G15 GA503 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 95-129% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (90 и 76 Вт*ч)
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Имеет на 20% более четкий дисплей – 188 против 157 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
  • Легче – весит на 300 граммов меньше (1.6 и 1.9 кг)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
  • Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (713 и 863 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ROG Zephyrus G15 GA503 (2022)
vs
ROG Zephyrus G14 GA401

Корпус

Вес 1.9 кг 1.6 кг
Размеры 355 x 243 x 19.9 мм 324 x 220 x 19.9 мм
Площадь 863 см2 713 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.8% ~75.8%
Боковые рамки 4.8 мм 7.1 мм
Цвета Белый, Черный Черный, Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 145°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 52.7 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 240 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 188 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 2560 x 1440 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 845:1
Цветовой охват sRGB - 92.4%
Охват Adobe RGB - 67.7%
Охват DCI-P3 100% 68.1%
Время отклика - 31 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 100 / 240 Вт 180 Вт
Вес зарядного устройства - 545 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 2.8 ГГц
Частота в режиме Boost 4.9 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 8 8
Потоков 16 16
L3-кэш 16 МБ 16 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 680M Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 6 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 120 Вт 50 Вт
Nvidia Optimus MUX Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 1425 МГц 1455 МГц
Boost частота GPU 1740 МГц 1590 МГц
FLOPS 13.3 терафлопс 4.884 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 192 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 1536
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
ROG Zephyrus G15 GA503 (2022) +172%
13.3 терафлопс
ROG Zephyrus G14 GA401
4.884 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц 3200 МГц
Тип DDR5 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены - Да
Всего слотов - 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.4 2.0
Мощность динамиков - 2x2.5W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 77.2 дБ
Микрофонов 3 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана -
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.7 мм -
Тачпад
Размер - 10.4 x 6.0 см
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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