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ASUS ROG Zephyrus G15 GA503 против Acer Nitro 5 AN515-57

74 из 100
ASUS ROG Zephyrus G15 GA503
VS
57 из 100
Acer Nitro 5 AN515-57
ASUS ROG Zephyrus G15 GA503
Acer Nitro 5 AN515-57
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Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций ASUS ROG Zephyrus G15 GA503 и Acer Nitro 5 AN515-57 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus G15 GA503
  • Видеокарта показывает в среднем на 152-207% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
  • Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (1.9 и 2.3 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 93% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10710 vs 5542 баллов
  • Комплектуется на 33 Вт*ч большей батареей (90 и 57 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 33% более четкий дисплей – 188 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (863 и 927 см2)
Причины выбрать Acer Nitro 5 AN515-57
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ROG Zephyrus G15 GA503
vs
Nitro 5 AN515-57

Корпус

Вес 1.9 кг 2.3 кг
Размеры 355 x 243 x 19.9 мм 363.4 x 255 x 23.9 мм
Площадь 863 см2 927 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.8% ~72.4%
Боковые рамки 4.8 мм 9 мм
Цвета Белый, Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 150°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 51 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 188 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 2560 x 1440 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 1480:1
Цветовой охват sRGB 99% 53%
Охват Adobe RGB 86.1% -
Охват DCI-P3 97.2% -
Время отклика 3 мс 11 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 200 Вт 180 Вт
Вес зарядного устройства 490 граммов 500 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.8 ГГц 2.6-3.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 8 4
Потоков 16 8
L3-кэш 16 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Intel Iris Xe Graphics 80EU
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 80-95 Вт 65 Вт
Nvidia Optimus Да Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 1215 МГц 1380 МГц
Boost частота GPU 1567 МГц 1560 МГц
FLOPS 12 терафлопс 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 1024
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
ROG Zephyrus G15 GA503 +276%
12 терафлопс
Nitro 5 AN515-57
3.195 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC289 -
Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 2x2W, 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 78 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера - Вверху экрана
Разрешение веб-камеры - 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 13.0 x 8.5 см -
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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