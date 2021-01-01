ROG Zephyrus G15 GA503 или Swift 5 Pro (SF514-55) – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - AMD Ryzen 7 5800HS AMD Ryzen 9 5900HS - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus G15 GA503 Видеокарта показывает в среднем на 413-563% больше FPS в играх

Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 34 Вт*ч большей батареей (90 и 56 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Имеет на 20% более четкий дисплей – 188 против 157 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Acer Swift 5 Pro (SF514-55) Существенно легче – весит на 900 граммов меньше (1 и 1.9 кг)

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Сенсорный экран

На 37% выше максимальная яркость экрана – 410 vs 300 нит

Значительно компактнее – имеет на 24% меньшую площадь корпуса (659 и 863 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.9 кг 1 кг Размеры 355 x 243 x 19.9 мм 318.9 x 206.7 x 14.9 мм Площадь 863 см2 659 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.8% ~81.9% Боковые рамки 4.8 мм 4.5 мм Цвета Белый, Черный Зеленый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума 51 дБ 34 дБ

Дисплей 2560 x 1440 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 60 Гц Плотность пикселей 188 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 2560 x 1440 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1000:1 1550:1 Цветовой охват sRGB 99% 98% Охват Adobe RGB 86.1% 68% Охват DCI-P3 97.2% 67% Время отклика 3 мс 22 мс Максимальная яркость ROG Zephyrus G15 GA503 300 нит Swift 5 Pro (SF514-55) +37% 410 нит

Батарея Ёмкость 90 Вт*ч 56 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 200 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 490 граммов 275 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 80-95 Вт 15 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 10 нм Частота GPU 1215 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1567 МГц 1100 МГц FLOPS 12 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR4X Ширина шины 192 бит - Скорость памяти 14 Гбит/с 3.73 Гбит/с Шейдерных блоков 3840 640 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU ROG Zephyrus G15 GA503 +751% 12 терафлопс Swift 5 Pro (SF514-55) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3733 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 1 Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC289 - Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 2x2W, 2x2W - Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 78 дБ 65 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера - Вверху экрана Разрешение веб-камеры - 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 13.0 x 8.5 см - Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.