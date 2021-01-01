ASUS ROG Zephyrus G15 GA503 против Acer Swift 5 Pro (SF514-55)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus G15 GA503
- Видеокарта показывает в среднем на 413-563% больше FPS в играх
- Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Комплектуется на 34 Вт*ч большей батареей (90 и 56 Вт*ч)
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
- Имеет на 20% более четкий дисплей – 188 против 157 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Acer Swift 5 Pro (SF514-55)
- Существенно легче – весит на 900 граммов меньше (1 и 1.9 кг)
- Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
- Сенсорный экран
- На 37% выше максимальная яркость экрана – 410 vs 300 нит
- Значительно компактнее – имеет на 24% меньшую площадь корпуса (659 и 863 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.9 кг
|1 кг
|Размеры
|355 x 243 x 19.9 мм
|318.9 x 206.7 x 14.9 мм
|Площадь
|863 см2
|659 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~77.8%
|~81.9%
|Боковые рамки
|4.8 мм
|4.5 мм
|Цвета
|Белый, Черный
|Зеленый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|140°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|1
|Уровень шума
|51 дБ
|34 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|165 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|188 точек на дюйм
|157 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|2560 x 1440 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Да
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый
|Контрастность
|1000:1
|1550:1
|Цветовой охват sRGB
|99%
|98%
|Охват Adobe RGB
|86.1%
|68%
|Охват DCI-P3
|97.2%
|67%
|Время отклика
|3 мс
|22 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|200 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|490 граммов
|275 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.8 ГГц
|0.9-2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|4.2 ГГц
|Ядер
|8
|4
|Потоков
|16
|8
|L3-кэш
|16 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Техпроцесс
|7 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1378
Geekbench 5 (многоядерный)
7001
Cinebench R23 (одноядерный)
Swift 5 Pro (SF514-55) +147%
1328
Cinebench R23 (многоядерный)
4998
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|80-95 Вт
|15 Вт
|Nvidia Optimus
|Да
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|8 нм
|10 нм
|Частота GPU
|1215 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1567 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|12 терафлопс
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|LPDDR4X
|Ширина шины
|192 бит
|-
|Скорость памяти
|14 Гбит/с
|3.73 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|3840
|640
|Поддержка DirectX
|12
|12
Производительность GPU
ROG Zephyrus G15 GA503 +751%
12 терафлопс
1.41 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3733 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|1
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC289
|-
|Формат звука
|2.2
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W, 2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
|78 дБ
|65 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|-
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|-
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|13.0 x 8.5 см
|-
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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