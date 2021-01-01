ROG Zephyrus G15 GA503 или MacBook Pro 16 (2021) – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - AMD Ryzen 7 5800HS AMD Ryzen 9 5900HS - Apple M1 Pro Apple M1 Max Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB Apple M1 Pro GPU (16-core) Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus G15 GA503 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 72-98% больше FPS в играх

Легче – весит на 200 граммов меньше (1.9 и 2.1 кг)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2021) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (100 и 90 Вт*ч)

На 233% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 300 нит

Имеет на 35% более четкий дисплей – 254 против 188 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.9 кг 2.1 кг Размеры 355 x 243 x 19.9 мм 355.7 x 248.1 x 16.8 мм Площадь 863 см2 882 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.8% ~86.2% Боковые рамки 4.8 мм 3.4 мм Цвета Белый, Черный Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 2 2 Уровень шума 51 дБ -

Дисплей 2560 x 1440 3456 x 2234 Диагональ 15.6 дюймов 16.2 дюймов Тип матрицы IPS LCD Mini LED Частота обновления 165 Гц 120 Гц Плотность пикселей 188 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 2560 x 1440 пикселей 3456 x 2234 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1000:1 - Цветовой охват sRGB 99% - Охват Adobe RGB 86.1% - Охват DCI-P3 97.2% - Время отклика 3 мс - Максимальная яркость ROG Zephyrus G15 GA503 300 нит MacBook Pro 16 (2021) +233% 1000 нит

Батарея Ёмкость 90 Вт*ч 100 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 200 Вт 140 Вт Вес зарядного устройства 490 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB Apple M1 Pro GPU (16-core) TGP 80-95 Вт 30 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 5 нм Частота GPU 1215 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1567 МГц 1278 МГц FLOPS 12 терафлопс 5.2 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 192 бит 256 бит Скорость памяти 14 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерных блоков 3840 2048 Поддержка DirectX 12 - Производительность GPU ROG Zephyrus G15 GA503 +131% 12 терафлопс MacBook Pro 16 (2021) 5.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 4x4 ГБ Частота 3200 МГц 6400 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC289 - Формат звука 2.2 4.2 Мощность динамиков 2x2W, 2x2W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 78 дБ - Микрофонов 2 -

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера - Вверху экрана Разрешение веб-камеры - 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 13.0 x 8.5 см - Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.