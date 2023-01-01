ASUS ROG Zephyrus G15 GA503 против Asus ROG Strix G16
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus G15 GA503
- Существенно легче – весит на 600 граммов меньше (1.9 и 2.5 кг)
- Комплектуется на 26 Вт*ч большей батареей (90 и 64 Вт*ч)
- Видеокарта показывает в среднем на 8-11% больше FPS в играх
- Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (863 и 935 см2)
Причины выбрать Asus ROG Strix G16
- Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
- На 63% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17574 vs 10794 баллов
- Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.9 кг
|2.5 кг
|Размеры
|355 x 243 x 19.9 мм
|354 x 264 x 22.6 мм
|Площадь
|863 см2
|935 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~77.8%
|~79.4%
|Боковые рамки
|4.8 мм
|4.7 мм
|Цвета
|Белый, Черный, Серый
|Черный
|Материал
|Алюминий
|Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|130°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Да
|Да
|Количество куллеров
|2
|3
|Уровень шума
|51 дБ
|51 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|144 Гц
|165 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|142 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, Dolby Vision
|Технология синхронизации
|FreeSync
|G-Sync
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Датчик освещенности
|Нет
|Нет
Площадь экрана
ROG Strix G16
16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2
ROG Zephyrus G15 GA503
15.6″ (16:9 ratio) = 104 in2
~10% more screen space
|Контрастность
|-
|1560:1
|Цветовой охват sRGB
|62.3%
|100%
|Охват Adobe RGB
|47.3%
|-
|Охват DCI-P3
|-
|75.9%
|Время отклика
|-
|7 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|1:40 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|180 / 200 Вт
|240 / 280 / 330 Вт
|Вес зарядного устройства
|490 граммов
|966 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.8 ГГц
|2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|4.6 ГГц
|Ядер
|8
|10 (6P + 4E)
|Потоков
|16
|16
|L3-кэш
|16 МБ
|20 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8
|Intel UHD Graphics (16EU)
|Техпроцесс
|7 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
ROG Strix G16 +28%
1851
Geekbench 5 (многоядерный)
ROG Strix G16 +79%
13026
Cinebench R23 (одноядерный)
ROG Strix G16 +36%
1884
Cinebench R23 (многоядерный)
10794
ROG Strix G16 +63%
17574
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|60-75 Вт
|95 Вт
|Nvidia Optimus
|Да
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1350 МГц
|1530 МГц
|Boost частота GPU
|1598 МГц
|1740 МГц
|FLOPS
|8.2 терафлопс
|7.12 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2560
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|80
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|48
|40
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|4800 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|Макс. количество памяти
|48 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC289
|-
|Формат звука
|2.2
|2.2
|Мощность динамиков
|2x2W, 2x2W
|4x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|78 дБ
|87 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Нет
|Инфракрасный датчик
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|-
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|-
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.7 мм
|1.9 мм
|Размер
|13.0 x 8.5 см
|13.0 x 8.5 см
|Поверхность
|Пластик
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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