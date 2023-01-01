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ASUS ROG Zephyrus G15 GA503 против Asus ROG Strix G16

62 из 100
ASUS ROG Zephyrus G15 GA503
VS
65 из 100
Asus ROG Strix G16
ASUS ROG Zephyrus G15 GA503
Asus ROG Strix G16
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 90 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций ASUS ROG Zephyrus G15 GA503 и Asus ROG Strix G16 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus G15 GA503
  • Существенно легче – весит на 600 граммов меньше (1.9 и 2.5 кг)
  • Комплектуется на 26 Вт*ч большей батареей (90 и 64 Вт*ч)
  • Видеокарта показывает в среднем на 8-11% больше FPS в играх
  • Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (863 и 935 см2)
Причины выбрать Asus ROG Strix G16
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
  • На 63% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17574 vs 10794 баллов
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ROG Zephyrus G15 GA503
vs
ROG Strix G16

Корпус

Вес 1.9 кг 2.5 кг
Размеры 355 x 243 x 19.9 мм 354 x 264 x 22.6 мм
Площадь 863 см2 935 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.8% ~79.4%
Боковые рамки 4.8 мм 4.7 мм
Цвета Белый, Черный, Серый Черный
Материал Алюминий Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 130°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Да Да
Количество куллеров 2 3
Уровень шума 51 дБ 51 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Технология синхронизации FreeSync G-Sync
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Нет Нет
Площадь экрана
ROG Strix G16
16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2
ROG Zephyrus G15 GA503
15.6″ (16:9 ratio) = 104 in2
~10% more screen space
Тесты экрана
Контрастность - 1560:1
Цветовой охват sRGB 62.3% 100%
Охват Adobe RGB 47.3% -
Охват DCI-P3 - 75.9%
Время отклика - 7 мс
Максимальная яркость
ROG Zephyrus G15 GA503
300 нит
ROG Strix G16
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. 1:40 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 180 / 200 Вт 240 / 280 / 330 Вт
Вес зарядного устройства 490 граммов 966 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.8 ГГц 2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 8 10 (6P + 4E)
Потоков 16 16
L3-кэш 16 МБ 20 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Intel UHD Graphics (16EU)
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 60-75 Вт 95 Вт
Nvidia Optimus Да MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1350 МГц 1530 МГц
Boost частота GPU 1598 МГц 1740 МГц
FLOPS 8.2 терафлопс 7.12 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 80 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 40
Производительность GPU
ROG Zephyrus G15 GA503 +15%
8.2 терафлопс
ROG Strix G16
7.12 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
Макс. количество памяти 48 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC289 -
Формат звука 2.2 2.2
Мощность динамиков 2x2W, 2x2W 4x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 78 дБ 87 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.2 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера - Вверху экрана
Разрешение веб-камеры - 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.7 мм 1.9 мм
Тачпад
Размер 13.0 x 8.5 см 13.0 x 8.5 см
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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