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ASUS ROG Zephyrus G15 GA503 против Asus ROG Strix G17 Advantage Edition

78 из 100
ASUS ROG Zephyrus G15 GA503
VS
75 из 100
Asus ROG Strix G17 Advantage Edition
ASUS ROG Zephyrus G15 GA503
Asus ROG Strix G17 Advantage Edition
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Процессор AMD Ryzen 9 5900HX
Графика Radeon RX 6800M 12GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций ASUS ROG Zephyrus G15 GA503 и Asus ROG Strix G17 Advantage Edition от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus G15 GA503
  • Существенно легче – весит на 1100 граммов меньше (1.9 и 3 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (863 и 1114 см2)
Причины выбрать Asus ROG Strix G17 Advantage Edition
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 20-28% больше FPS в играх

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ROG Zephyrus G15 GA503
vs
ROG Strix G17 Advantage Edition

Корпус

Вес 1.9 кг 3 кг
Ширина 355 мм 395 мм
Высота 243 мм 282 мм
Толщина 19.9 мм 23.4 мм
Площадь 863 см2 1114 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.8% ~74.1%
Боковые рамки 4.8 мм 6 мм
Цвета Белый, Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров 2 3

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 188 точек на дюйм 170 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 2560 x 1440 пикселей 2560 x 1440 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 -
Охват DCI-P3 100% 100%
Время отклика 3 мс 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 200 Вт 280 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.8 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 8 8
Потоков 16 16
L3-кэш 16 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 7 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 80-95 Вт -
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 7 нм
Частота GPU 1215 МГц 2321 МГц
Boost частота GPU 1567 МГц 2581 МГц
FLOPS 12 терафлопс 16.4 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 12 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 192 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 2560
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
ROG Zephyrus G15 GA503
12 терафлопс
ROG Strix G17 Advantage Edition +37%
16.4 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 4x2W -
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет
Дисковод Нет Нет
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

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