Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2560 x 1600 - 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (240Hz) Процессор - Intel Core i7 11800H Intel Core i9 11900H - Intel Core i5 10300H Intel Core i7 10750H Intel Core i7 10870H Intel Core i7 10875H Графика - GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 24GB 32GB 48GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus ROG Zephyrus M16 Существенно легче – весит на 600 граммов меньше (1.9 и 2.5 кг)

На 143% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11968 vs 4919 баллов

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 31 Вт*ч большей батареей (90 и 59 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 19% выше полезная площадь экрана

Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (863 и 927 см2) Причины выбрать Acer Predator Helios 300 (PH315-53) Видеокарта показывает в среднем на 28-38% больше FPS в играх

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.9 кг 2.5 кг Размеры 355 x 243 x 19.9 мм 363.4 x 255 x 22.9 мм Площадь 863 см2 927 см2 Соотношение экрана к корпусу ~86% ~72.4% Боковые рамки 5.2 мм 9 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 56 дБ 51 дБ

Дисплей 1920 x 1200 2560 x 1600 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (240Hz) Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 144 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Цветовой охват sRGB 100% - Охват Adobe RGB 75.3% - Время отклика 3 мс - Максимальная яркость ROG Zephyrus M16 500 нит Predator Helios 300 (PH315-53) н/д

Батарея Ёмкость 90 Вт*ч 59 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева Сзади Мощность зарядки 140 / 240 / 280 Вт 230 Вт Вес зарядного устройства 550 граммов 600 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB TGP 60-75 Вт 100 Вт Nvidia Optimus Да Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1350 МГц 1267 МГц Boost частота GPU 1598 МГц 1605 МГц FLOPS 8.2 терафлопс 12.3 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 192 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 80 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 48 Производительность GPU ROG Zephyrus M16 8.2 терафлопс Predator Helios 300 (PH315-53) +50% 12.3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 24GB 32GB 48GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 48 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 2x2W, 2x2W - Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 80 дБ 81 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет 1x v1.4 VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.