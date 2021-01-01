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Asus ROG Zephyrus M16 против Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)

74 из 100
Asus ROG Zephyrus M16
VS
62 из 100
Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
Asus ROG Zephyrus M16
Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Графика Apple M1 GPU
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus ROG Zephyrus M16 и Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus M16
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
  • На 165% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 5274 vs 1992 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 57-78% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 31.8 Вт*ч большей батареей (90 и 58.2 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 48 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
  • Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (1.4 и 1.9 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Значительно компактнее – имеет на 25% меньшую площадь корпуса (646 и 863 см2)
  • Имеет на 20% более четкий дисплей – 227 против 189 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ROG Zephyrus M16
vs
MacBook Pro 13 (M1, 2020)

Корпус

Вес 1.9 кг 1.4 кг
Ширина 355 мм 304.1 мм
Высота 243 мм 212.4 мм
Толщина 19.9 мм 15.6 мм
Площадь 863 см2 646 см2
Соотношение экрана к корпусу ~86% ~79.4%
Боковые рамки 5.2 мм 8.8 мм
Цвета Черный Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров - 1
Скорость куллера - 7000 об/мин
Уровень шума - 41.9 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 227 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность - 1759:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 88.3%
Охват DCI-P3 100% -
Время отклика 3 мс 35 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 140 / 280 Вт 61 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства - 275 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1-2.5 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.9 ГГц 3.2 ГГц
Ядер 8 8
Потоков 16 8
L3-кэш 24 МБ -
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Apple M1 GPU
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 60-75 Вт 10 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 5 нм
Частота GPU 735-1463 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1035-1695 МГц 1278 МГц
FLOPS 5.299 терафлопс 2.6 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR4X
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерных блоков 2560 1024
Поддержка DirectX 12 -
Производительность GPU
ROG Zephyrus M16 +104%
5.299 терафлопс
MacBook Pro 13 (M1, 2020)
2.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 4266 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 48 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 4x2W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 77.5 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0
USB-A 2x USB 3.2 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Размер - 11.1 x 6.6 см
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Нет

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