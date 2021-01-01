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Asus ROG Zephyrus M16 против Strix G15 Advantage Edition

72 из 100
Asus ROG Zephyrus M16
VS
70 из 100
Asus ROG Strix G15 Advantage Edition
Asus ROG Zephyrus M16
Asus ROG Strix G15 Advantage Edition
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор AMD Ryzen 9 5900HX
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus ROG Zephyrus M16 и Strix G15 Advantage Edition от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus M16
  • Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (1.9 и 2.4 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 18% выше полезная площадь экрана
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
Причины выбрать Asus ROG Strix G15 Advantage Edition
  • Выше частота обновление экрана: 300 против 144 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 58-80% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 18% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14119 vs 11968 баллов

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ROG Zephyrus M16
vs
ROG Strix G15 Advantage Edition

Корпус

Вес 1.9 кг 2.4 кг
Размеры 355 x 243 x 19.9 мм 354.9 x 259.9 x 27.2 мм
Площадь 863 см2 922 см2
Соотношение экрана к корпусу ~86% ~72.8%
Боковые рамки 5.2 мм 4.8 мм
Цвета Черный Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 56 дБ -

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 300 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 100%
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 140 / 240 / 280 Вт 240 Вт
Вес зарядного устройства 550 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9-2.3 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 8 8
Потоков 16 16
L3-кэш 24 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 60-75 Вт 115-130 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1350 МГц 1240 МГц
Boost частота GPU 1598 МГц 1660 МГц
FLOPS 8.2 терафлопс 16.9 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 256 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 2560 5120
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
ROG Zephyrus M16
8.2 терафлопс
ROG Strix G15 Advantage Edition +106%
16.9 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 48 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов - 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 2x2W, 2x2W 2x4W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 80 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана -
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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