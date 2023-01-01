Главная > Сравнение ноутбуков > ROG Zephyrus M16 (2023) или ROG Strix SCAR 16 – что лучше выбрать?

Asus ROG Zephyrus M16 (2023) против Strix SCAR 16

75 из 100
Asus ROG Zephyrus M16 (2023)
VS
82 из 100
Asus ROG Strix SCAR 16
Asus ROG Zephyrus M16 (2023)
Asus ROG Strix SCAR 16
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
2560 x 1600
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus ROG Zephyrus M16 (2023) и Strix SCAR 16 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus M16 (2023)
  • Легче – весит на 200 граммов меньше (2.3 и 2.5 кг)
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (873 и 935 см2)
Причины выбрать Asus ROG Strix SCAR 16
  • Видеокарта показывает в среднем на 14-20% больше FPS в играх

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ROG Zephyrus M16 (2023)
vs
ROG Strix SCAR 16

Корпус

Вес 2.3 кг 2.5 кг
Размеры 355 x 246 x 21.1-22.9 мм 354 x 264 x 22.6 мм
Площадь 873 см2 935 см2
Соотношение экрана к корпусу ~85% ~79.4%
Боковые рамки 5.2 мм 4.7 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 3 3

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD Mini LED
Частота обновления 240 Гц 240 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Охват DCI-P3 100% 100%
Время отклика 3 мс 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 280 Вт 330 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 2.2 ГГц
Частота в режиме Boost 5.4 ГГц 5.6 ГГц
Ядер 14 (6P + 8E) 24 (8P + 16E)
Потоков 20 32
L3-кэш 24 МБ 36 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96 EU) Intel UHD Graphics (32EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 140 Вт 175 Вт
Nvidia Optimus MUX MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 4 нм
Частота GPU 1395 МГц -
FLOPS 19.6 терафлопс 24.7 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 12 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 4608 7424
Блоки текстурирования (TMUs) 144 232
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 80
Производительность GPU
ROG Zephyrus M16 (2023)
19.6 терафлопс
ROG Strix SCAR 16 +26%
24.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.4 2.2
Мощность динамиков 6x2W -
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 3 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.7 мм 2 мм
Тачпад
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. ROG Zephyrus M16 (2023) или XPS 15 9520 (2022)
2. ROG Zephyrus M16 (2023) или XPS 17 9720 (2022)
3. ROG Zephyrus M16 (2023) или Legion 5 Pro Gen 7 (2022, AMD)
4. ROG Zephyrus M16 (2023) или MacBook Pro 16 (2023)
5. ROG Zephyrus M16 (2023) или ROG Strix G16
6. ROG Strix SCAR 16 или XPS 15 9520 (2022)
7. ROG Strix SCAR 16 или XPS 17 9720 (2022)
8. ROG Strix SCAR 16 или ROG Strix Scar 15 G533 (2022)
9. ROG Strix SCAR 16 или Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD)
10. ROG Strix SCAR 16 или MacBook Pro 16 (2023)
Сравнить другие ноутбуки (510+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Asus ROG Strix SCAR 16 и Zephyrus M16 (2023) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры