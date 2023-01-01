Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 (IPS) 2560 x 1600 (Mini LED) 2560 x 1600 Графика - GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB - GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 1024GB 2048GB - 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus ROG Zephyrus M16 (2023) Существенно легче – весит на 800 граммов меньше (2.3 и 3.1 кг)

Существенно легче – весит на 800 граммов меньше (2.3 и 3.1 кг) Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Значительно компактнее – имеет на 26% меньшую площадь корпуса (873 и 1173 см2) Причины выбрать Asus ROG Strix SCAR 18 Видеокарта показывает в среднем на 14-20% больше FPS в играх

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.3 кг 3.1 кг Размеры 355 x 246 x 21.1-22.9 мм 399 x 294 x 23.1 мм Площадь 873 см2 1173 см2 Соотношение экрана к корпусу ~85% ~80.1% Боковые рамки 5.2 мм 5.7 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 3 3

Дисплей 2560 x 1600 (IPS) 2560 x 1600 (Mini LED) 2560 x 1600 Диагональ 16 дюймов 18 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 240 Гц 240 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 168 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Охват DCI-P3 100% 100% Время отклика 3 мс 3 мс Максимальная яркость ROG Zephyrus M16 (2023) н/д ROG Strix SCAR 18 500 нит

Батарея Ёмкость 90 Вт*ч 90 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 280 Вт 330 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB TGP 140 Вт 175 Вт Nvidia Optimus MUX MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 4 нм Частота GPU 1395 МГц - FLOPS 19.6 терафлопс 24.7 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 12 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 192 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 4608 7424 Блоки текстурирования (TMUs) 144 232 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 80 Производительность GPU ROG Zephyrus M16 (2023) 19.6 терафлопс ROG Strix SCAR 18 +26% 24.7 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 1024GB 2048GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.4 2.2 Мощность динамиков 6x2W - Dolby Atmos Да Да Микрофонов 3 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.7 мм 2 мм Тачпад Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.