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Asus ROG Zephyrus M16 (2023) против Zephyrus Duo 16 (2023)

79 из 100
Asus ROG Zephyrus M16 (2023)
VS
83 из 100
Asus ROG Zephyrus Duo 16 (2023)
Asus ROG Zephyrus M16 (2023)
Asus ROG Zephyrus Duo 16 (2023)
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Экран
2560 x 1600
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus ROG Zephyrus M16 (2023) и Zephyrus Duo 16 (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus M16 (2023)
  • Легче – весит на 370 граммов меньше (2.3 и 2.67 кг)
  • Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
  • Видеокарта показывает в среднем на 9-13% больше FPS в играх
  • Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (873 и 944 см2)
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus Duo 16 (2023)
  • На 84% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 36972 vs 20110 баллов

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ROG Zephyrus M16 (2023)
vs
ROG Zephyrus Duo 16 (2023)

Корпус

Вес 2.3 кг 2.67 кг
Размеры 355 x 246 x 21.1-22.9 мм 355 x 266 x 20.5-29.7 мм
Площадь 873 см2 944 см2
Соотношение экрана к корпусу ~85% ~78.6%
Боковые рамки 5.2 мм 5.2 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 130°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Да Да
Количество куллеров 3 2
Уровень шума 57.5 дБ 56 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD Mini LED
Частота обновления 240 Гц 240 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 10171:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 90.8%
Охват DCI-P3 100% 99.4%
Время отклика 3 мс 17 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:48 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 280 Вт 330 Вт
Вес зарядного устройства 800 граммов 1149 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 5.4 ГГц 5.4 ГГц
Ядер 14 (6P + 8E) 16
Потоков 20 32
L3-кэш 24 МБ 64 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96 EU) Radeon 610M
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 140 Вт 140 Вт
Nvidia Optimus MUX MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 4 нм
Частота GPU 1395 МГц -
FLOPS 19.6 терафлопс 16.8 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 4608 3072
Блоки текстурирования (TMUs) 144 96
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 32
Производительность GPU
ROG Zephyrus M16 (2023) +17%
19.6 терафлопс
ROG Zephyrus Duo 16 (2023)
16.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.4 2.4
Мощность динамиков 6x2W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 84.4 дБ 82.5 дБ
Микрофонов 3 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.7 мм 1.7 мм
Тачпад
Размер 13.0 x 8.5 см -
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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