Главная > Сравнение ноутбуков > ROG Zephyrus M16 GU603 (2022) или Nitro 17 (AN17-51) 2023 – что лучше выбрать?

Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022) против Acer Nitro 17 (AN17-51) 2023

70 из 100
Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022)
VS
63 из 100
Acer Nitro 17 (AN17-51) 2023
Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022)
Acer Nitro 17 (AN17-51) 2023
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022) и Acer Nitro 17 (AN17-51) 2023 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
  • Существенно легче – весит на 1100 граммов меньше (1.9 и 3 кг)
  • Более тонкие рамки – на 16% выше полезная площадь экрана
  • Видеокарта показывает в среднем на 15-21% больше FPS в играх
  • Значительно компактнее – имеет на 26% меньшую площадь корпуса (863 и 1172 см2)
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
Причины выбрать Acer Nitro 17 (AN17-51) 2023
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 23% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 19595 vs 15984 баллов

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ROG Zephyrus M16 GU603 (2022)
vs
Nitro 17 (AN17-51) 2023

Корпус

Вес 1.9 кг 3 кг
Размеры 355 x 243 x 19.9 мм 400 x 293 x 27.9-28.9 мм
Площадь 863 см2 1172 см2
Соотношение экрана к корпусу ~86% ~74%
Боковые рамки 5.2 мм 13.7 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 52 дБ -

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 131 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 -
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Время отклика 3 мс 7 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:10 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 100 / 240 Вт 280 Вт
Вес зарядного устройства 738 граммов 820 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 3.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 5.1 ГГц
Ядер 14 (6P + 8E) 8
Потоков 20 16
L3-кэш 24 МБ 32 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Radeon 610M
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 100 Вт -
Nvidia Optimus MUX Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 4 нм
Частота GPU 1463 МГц -
Boost частота GPU 1695 МГц -
FLOPS 8.7 терафлопс 6.8-9.2 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 96 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 80 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 32
Производительность GPU
ROG Zephyrus M16 GU603 (2022) +28%
8.7 терафлопс
Nitro 17 (AN17-51) 2023
6.8-9.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
Макс. количество памяти 48 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 4.2 2.0
Мощность динамиков 4x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 85 дБ -
Микрофонов 2 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.7 мм -
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022) и ASUS ROG Strix G15 G513
2. Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022) и Lenovo Legion 5i Pro Gen 7 (2022, Intel)
3. Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022) и Strix Scar 15 G533 (2022)
4. Acer Nitro 17 (AN17-51) 2023 и Nitro 5 (AN517-42)
5. Acer Nitro 17 (AN17-51) 2023 и Asus ROG Zephyrus M16 (2023)
6. Acer Nitro 17 (AN17-51) 2023 и Asus ROG Strix SCAR 17 (2023)
7. Acer Nitro 17 (AN17-51) 2023 и MSI Vector GP68 (2023)
8. Acer Nitro 17 (AN17-51) 2023 и Dell Alienware m16
Сравнить другие ноутбуки (510+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Acer Nitro 17 (AN17-51) 2023 и Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры