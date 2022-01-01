Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2560 x 1600 - 1920 x 1080 2560 x 1440 Процессор - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Графика - GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 40GB 48GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022) Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц

Существенно легче – весит на 600 граммов меньше (1.9 и 2.5 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 32.5 Вт*ч большей батареей (90 и 57.5 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 25% выше полезная площадь экрана

На 26% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15984 vs 12716 баллов

Видеокарта показывает в среднем на 12-17% больше FPS в играх

На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (863 и 977 см2) Причины выбрать Acer Nitro 5 AN515-58 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.9 кг 2.5 кг Размеры 355 x 243 x 19.9 мм 360.4 x 271.1 x 25.9-26.9 мм Площадь 863 см2 977 см2 Соотношение экрана к корпусу ~86% ~68.7% Боковые рамки 5.2 мм 7.5 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 155° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 52 дБ 53 дБ

Дисплей 1920 x 1200 2560 x 1600 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 144 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000:1 1440:1 Цветовой охват sRGB 100% 54% Время отклика 3 мс 25 мс Максимальная яркость ROG Zephyrus M16 GU603 (2022) +33% 400 нит Nitro 5 AN515-58 300 нит

Батарея Ёмкость 90 Вт*ч 57.5 Вт*ч Время полной зарядки 2:10 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Сзади Мощность зарядки 100 / 240 Вт 230 / 280 Вт Вес зарядного устройства 738 граммов 820 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB TGP 100 Вт 95 Вт Nvidia Optimus MUX Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1463 МГц 1530 МГц Boost частота GPU 1695 МГц 1740 МГц FLOPS 8.7 терафлопс 7.12 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 80 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 40 Производительность GPU ROG Zephyrus M16 GU603 (2022) +22% 8.7 терафлопс Nitro 5 AN515-58 7.12 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 40GB 48GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 4800 МГц 3200 МГц Тип DDR5 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 Макс. количество памяти 48 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 4.2 2.0 Мощность динамиков 4x2W - Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 85 дБ 77 дБ Микрофонов 2 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.7 мм - Тачпад Размер - 10.6 x 7.8 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.