Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022) против Apple MacBook Pro 15 (2019)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022)
- Видеокарта показывает в среднем на 1204-1642% больше FPS в играх
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
- На 149% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16676 vs 6698 баллов
- Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
- Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
- Комплектуется на 6.4 Вт*ч большей батареей (90 и 83.6 Вт*ч)
Причины выбрать Apple MacBook Pro 15 (2019)
- Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- Имеет на 56% более четкий дисплей – 221 против 142 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.9 кг
|1.83 кг
|Размеры
|355 x 243 x 19.9 мм
|349.3 x 240.7 x 15.5 мм
|Площадь
|863 см2
|841 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~86%
|~81.8%
|Боковые рамки
|5.2 мм
|8.8 мм
|Цвета
|Черный
|Серебристый, Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|135°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|-
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Скорость куллера
|-
|6500 об/мин
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|15.4 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|165 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|142 точек на дюйм
|221 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|2880 x 1800 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|-
|1650:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
|Время отклика
|3 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|11.4 В
|Время полной зарядки
|-
|2:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|100 / 240 Вт
|87 Вт
|Длина кабеля
|-
|2 метра
|Вес зарядного устройства
|-
|369 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.3 ГГц
|2.6 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.7 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|14
|6
|Потоков
|20
|12
|L3-кэш
|24 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Intel UHD Graphics 630
|Техпроцесс
|10 нм
|14 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1708
Geekbench 5 (многоядерный)
12094
Cinebench R23 (одноядерный)
1715
Cinebench R23 (многоядерный)
16676
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|100 Вт
|15 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|8 нм
|14 нм
|Частота GPU
|1463 МГц
|350 МГц
|Boost частота GPU
|1695 МГц
|1000 МГц
|FLOPS
|8.7 терафлопс
|0.38 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|DDR4
|Ширина шины
|128 бит
|-
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|2.4 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2560
|192
|Блоки текстурирования (TMUs)
|80
|24
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|48
|3
Производительность GPU
8.7 терафлопс
0.38 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|-
|2x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|2400 МГц
|Тип
|DDR5
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|Всего слотов
|-
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Custom
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x1024 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|-
|Нет
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.2
|2.0
|Мощность динамиков
|4x2W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Микрофонов
|2
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v5
|Bluetooth
|v5.2
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|Нет
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|4x USB 3.1
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 3
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.7 мм
|0.6 мм
|Размер
|-
|15.4 x 9.9 см
|Поверхность
|-
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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