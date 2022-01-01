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Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022) против Apple MacBook Pro 15 (2019)

70 из 100
Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022)
VS
51 из 100
Apple MacBook Pro 15 (2019)
Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022)
Apple MacBook Pro 15 (2019)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2880 x 1800
Процессор
Графика Intel UHD Graphics 630
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022) и Apple MacBook Pro 15 (2019) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022)
  • Видеокарта показывает в среднем на 1204-1642% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
  • На 149% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16676 vs 6698 баллов
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Комплектуется на 6.4 Вт*ч большей батареей (90 и 83.6 Вт*ч)
Причины выбрать Apple MacBook Pro 15 (2019)
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Имеет на 56% более четкий дисплей – 221 против 142 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ROG Zephyrus M16 GU603 (2022)
vs
MacBook Pro 15 (2019)

Корпус

Вес 1.9 кг 1.83 кг
Размеры 355 x 243 x 19.9 мм 349.3 x 240.7 x 15.5 мм
Площадь 863 см2 841 см2
Соотношение экрана к корпусу ~86% ~81.8%
Боковые рамки 5.2 мм 8.8 мм
Цвета Черный Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 2 2
Скорость куллера - 6500 об/мин

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 15.4 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 221 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность - 1650:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Время отклика 3 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 100 / 240 Вт 87 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства - 369 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 14 6
Потоков 20 12
L3-кэш 24 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 100 Вт 15 Вт
Nvidia Optimus MUX -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 14 нм
Частота GPU 1463 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1695 МГц 1000 МГц
FLOPS 8.7 терафлопс 0.38 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти 12 Гбит/с 2.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 192
Блоки текстурирования (TMUs) 80 24
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 3
Производительность GPU
ROG Zephyrus M16 GU603 (2022) +2189%
8.7 терафлопс
MacBook Pro 15 (2019)
0.38 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки - 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 2400 МГц
Тип DDR5 DDR4
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов - 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены - Нет
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 4x2W -
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v5
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 3.2 4x USB 3.1
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.7 мм 0.6 мм
Тачпад
Размер - 15.4 x 9.9 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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