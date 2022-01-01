Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2560 x 1600 3072 x 1920 Процессор - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H - Intel Core i7 9750H Intel Core i9 9880H Intel Core i9 9980HK Графика - GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB - AMD Radeon Pro 5300M 4GB AMD Radeon Pro 5500M 4GB AMD Radeon Pro 5500M 8GB AMD Radeon Pro 5600M 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 40GB 48GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 95-129% больше FPS в играх

На 137% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16676 vs 7044 баллов

Немного легче – весит на 140 граммов меньше (1.9 и 2.04 кг)

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2019) Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (100 и 90 Вт*ч)

Имеет на 59% более четкий дисплей – 226 против 142 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.9 кг 2.04 кг Размеры 355 x 243 x 19.9 мм 357.9 x 245.9 x 16.2 мм Площадь 863 см2 880 см2 Соотношение экрана к корпусу ~86% ~84.3% Боковые рамки 5.2 мм 6.6 мм Цвета Черный Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 2 2 Скорость куллера - 5616 об/мин Уровень шума - 46.1 дБ

Дисплей 1920 x 1200 2560 x 1600 3072 x 1920 Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 60 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 226 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 3072 x 1920 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность - 1331:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB - 88.8% Охват DCI-P3 - 99.4% Время отклика 3 мс 43 мс Максимальная яркость ROG Zephyrus M16 GU603 (2022) н/д MacBook Pro 16 (2019) 500 нит

Батарея Ёмкость 90 Вт*ч 100 Вт*ч Время полной зарядки - 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 100 / 240 Вт 96 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства - 359 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB AMD Radeon Pro 5300M 4GB AMD Radeon Pro 5500M 4GB AMD Radeon Pro 5500M 8GB AMD Radeon Pro 5600M 8GB TGP 100 Вт 50 Вт Nvidia Optimus MUX - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 7 нм Частота GPU 1463 МГц 1000 МГц Boost частота GPU 1695 МГц 1250 МГц FLOPS 8.7 терафлопс 3.2 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 1280 Блоки текстурирования (TMUs) 80 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 32 Производительность GPU ROG Zephyrus M16 GU603 (2022) +172% 8.7 терафлопс MacBook Pro 16 (2019) 3.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 40GB 48GB 16GB 32GB 64GB Планки - 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 2666 МГц Тип DDR5 DDR4 Возможность замены Нет Нет Всего слотов - 2

Накопитель Объем накопителя 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены - Нет NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 4.2 Мощность динамиков 4x2W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 82.3 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v5 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 4x USB 3.1 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.7 мм 1 мм Тачпад Размер - 15.5 x 9.9 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.