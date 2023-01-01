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Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022) против Apple MacBook Pro 16 (2023)

70 из 100
Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022)
VS
74 из 100
Apple MacBook Pro 16 (2023)
Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022)
Apple MacBook Pro 16 (2023)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
3456 x 2234
Процессор
Графика
Apple M2 Pro GPU (19-core)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022) и Apple MacBook Pro 16 (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц
  • Легче – весит на 250 граммов меньше (1.9 и 2.15 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 15-21% больше FPS в играх
  • На 10% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15984 vs 14597 баллов
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 48 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2023)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (100 и 90 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Имеет на 79% более четкий дисплей – 254 против 142 точек на дюйм (PPI)
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ROG Zephyrus M16 GU603 (2022)
vs
MacBook Pro 16 (2023)

Корпус

Вес 1.9 кг 2.15 кг
Размеры 355 x 243 x 19.9 мм 355.7 x 248.1 x 16.8 мм
Площадь 863 см2 882 см2
Соотношение экрана к корпусу ~86% ~86.2%
Боковые рамки 5.2 мм 3.4 мм
Цвета Черный Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 52 дБ -

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16.2 дюймов
Тип матрицы IPS LCD Mini LED
Частота обновления 165 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 254 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 3456 x 2234 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 1000000:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Время отклика 3 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:10 ч. 1:25 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 100 / 240 Вт 140 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства 738 граммов 353 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 3.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц -
Ядер 14 (6P + 8E) 12 (8P + 4E)
Потоков 20 12
L3-кэш 24 МБ -
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Apple M2 Pro GPU (19-core)
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 100 Вт 35 Вт
Nvidia Optimus MUX -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 5 нм
Частота GPU 1463 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1695 МГц 1398 МГц
FLOPS 8.7 терафлопс 6.8 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 128 бит 256 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 2432
Блоки текстурирования (TMUs) 80 152
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 76
Производительность GPU
ROG Zephyrus M16 GU603 (2022) +28%
8.7 терафлопс
MacBook Pro 16 (2023)
6.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 4x4 ГБ
Частота 4800 МГц 6400 МГц
Тип DDR5 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
Макс. количество памяти 48 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 4.2 4.2
Мощность динамиков 4x2W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 85 дБ -
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.7 мм 1 мм
Тачпад
Размер - 15.5 x 9.9 см
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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