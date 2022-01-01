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Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022) против Strix G17 G713 (2022)

70 из 100
Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022)
VS
63 из 100
Asus ROG Strix G17 G713 (2022)
Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022)
Asus ROG Strix G17 G713 (2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022) и Strix G17 G713 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022)
  • Существенно легче – весит на 900 граммов меньше (1.9 и 2.8 кг)
  • Более тонкие рамки – на 16% выше полезная площадь экрана
  • Видеокарта показывает в среднем на 12-17% больше FPS в играх
  • На 21% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16676 vs 13798 баллов
  • Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (863 и 1114 см2)
Причины выбрать Asus ROG Strix G17 G713 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 360 против 165 Гц
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ROG Zephyrus M16 GU603 (2022)
vs
ROG Strix G17 G713 (2022)

Корпус

Вес 1.9 кг 2.8 кг
Размеры 355 x 243 x 19.9 мм 395 x 282 x 28.3 мм
Площадь 863 см2 1114 см2
Соотношение экрана к корпусу ~86% ~74.1%
Боковые рамки 5.2 мм 6 мм
Цвета Черный Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Количество куллеров 2 4

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 360 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 75.3%
Время отклика 3 мс 3 мс

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 100 / 240 Вт 100 / 280 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 14 8
Потоков 20 16
L3-кэш 24 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) AMD Radeon 680M
Техпроцесс 10 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 100 Вт 95 Вт
Nvidia Optimus MUX MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1463 МГц 1530 МГц
Boost частота GPU 1695 МГц 1740 МГц
FLOPS 8.7 терафлопс 7.12 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 80 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 40
Производительность GPU
ROG Zephyrus M16 GU603 (2022) +22%
8.7 терафлопс
ROG Strix G17 G713 (2022)
7.12 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки - 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены - Да
Всего слотов - 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 4x2W -
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана -
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.7 мм 1.9 мм
Тачпад
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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