Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2560 x 1600 2560 x 1600 Процессор - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H Intel Core i9 13980HX Графика - GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB - GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 40GB 48GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022) Существенно легче – весит на 600 граммов меньше (1.9 и 2.5 кг)

Существенно легче – весит на 600 граммов меньше (1.9 и 2.5 кг) Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (863 и 935 см2) Причины выбрать Asus ROG Strix SCAR 16 Выше частота обновление экрана: 240 против 165 Гц

Выше частота обновление экрана: 240 против 165 Гц Видеокарта показывает в среднем на 101-138% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 101-138% больше FPS в играх На 92% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 30745 vs 15984 баллов

На 92% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 30745 vs 15984 баллов На 175% выше максимальная яркость экрана – 1100 vs 400 нит

На 175% выше максимальная яркость экрана – 1100 vs 400 нит Имеет на 33% более четкий дисплей – 189 против 142 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.9 кг 2.5 кг Размеры 355 x 243 x 19.9 мм 354 x 264 x 22.6 мм Площадь 863 см2 935 см2 Соотношение экрана к корпусу ~86% ~79.4% Боковые рамки 5.2 мм 4.7 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 3 Уровень шума 52 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 2560 x 1600 2560 x 1600 Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD Mini LED Частота обновления 165 Гц 240 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000:1 - Цветовой охват sRGB 100% - Охват DCI-P3 - 100% Время отклика 3 мс 3 мс Максимальная яркость ROG Zephyrus M16 GU603 (2022) 400 нит ROG Strix SCAR 16 +175% 1100 нит

Батарея Ёмкость 90 Вт*ч 90 Вт*ч Время полной зарядки 2:10 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 100 / 240 Вт 330 Вт Вес зарядного устройства 738 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB TGP 100 Вт 175 Вт Nvidia Optimus MUX MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 4 нм Частота GPU 1463 МГц - Boost частота GPU 1695 МГц - FLOPS 8.7 терафлопс 24.7 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 12 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 192 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 7424 Блоки текстурирования (TMUs) 80 232 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 80 Производительность GPU ROG Zephyrus M16 GU603 (2022) 8.7 терафлопс ROG Strix SCAR 16 +184% 24.7 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 40GB 48GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 Макс. количество памяти 48 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 4.2 2.2 Мощность динамиков 4x2W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 85 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.7 мм 2 мм Тачпад Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.