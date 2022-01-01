Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2560 x 1600 2560 x 1600 Процессор - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H AMD Ryzen 9 6900HS Графика - GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB - Radeon RX 6700S 8GB Radeon RX 6800S 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 40GB 48GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель - 1024GB 2048GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022) Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

На 26% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16676 vs 13242 баллов

Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (90 и 76 Вт*ч) Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) Легче – весит на 250 граммов меньше (1.65 и 1.9 кг)

Видеокарта показывает в среднем на 17-23% больше FPS в играх

Имеет на 52% более четкий дисплей – 216 против 142 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (708 и 863 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.9 кг 1.65 кг Размеры 355 x 243 x 19.9 мм 312 x 227 x 18.5 мм Площадь 863 см2 708 см2 Соотношение экрана к корпусу ~86% ~80.2% Боковые рамки 5.2 мм 5.3 мм Цвета Черный Белый, Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Да Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 45 дБ

Дисплей 1920 x 1200 2560 x 1600 2560 x 1600 Диагональ 16 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 120 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 216 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1000:1 Цветовой охват sRGB - 99.9% Охват Adobe RGB - 85.5% Охват DCI-P3 - 97.4% Время отклика 3 мс 3 мс Максимальная яркость ROG Zephyrus M16 GU603 (2022) н/д ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) 500 нит

Батарея Ёмкость 90 Вт*ч 76 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 100 / 240 Вт 100 / 240 Вт Вес зарядного устройства - 565 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Radeon RX 6700S 8GB Radeon RX 6800S 8GB TGP 100 Вт - Nvidia Optimus MUX MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 7 нм Частота GPU 1463 МГц 1700 МГц Boost частота GPU 1695 МГц 2000 МГц FLOPS 8.7 терафлопс 11.4 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 8 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~14 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 1792 Блоки текстурирования (TMUs) 80 112 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 64 Производительность GPU ROG Zephyrus M16 GU603 (2022) 8.7 терафлопс ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) +31% 11.4 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 40GB 48GB 8GB 16GB 24GB Планки - 2x4 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 1024GB 2048GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены - Да Всего слотов - 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC285 Формат звука 2.2 4.0 Мощность динамиков 4x2W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 80 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.7 мм - Тачпад Размер - 13.0 x 7.6 см Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.