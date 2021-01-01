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ASUS ROG Zephyrus S15 (GX502) против Acer Nitro 5 (AN517-41)

68 из 100
ASUS ROG Zephyrus S15 (GX502)
VS
72 из 100
Acer Nitro 5 (AN517-41)
ASUS ROG Zephyrus S15 (GX502)
Acer Nitro 5 (AN517-41)
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Процессор
Графика
Память (ОЗУ)

Обзор

Оценка основных функций ASUS ROG Zephyrus S15 (GX502) и Acer Nitro 5 (AN517-41) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus S15 (GX502)
  • Выше частота обновление экрана: 300 против 144 Гц
  • Существенно легче – весит на 660 граммов меньше (2.04 и 2.7 кг)
  • Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (907 и 1005 см2)
Причины выбрать Acer Nitro 5 (AN517-41)
  • Видеокарта показывает в среднем на 81-110% больше FPS в играх
  • На 45% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3873 vs 2666 баллов
  • Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ROG Zephyrus S15 (GX502)
vs
Nitro 5 (AN517-41)

Корпус

Вес 2.04 кг 2.7 кг
Ширина 360 мм 403.5 мм
Высота 252 мм 249 мм
Толщина 18.9 мм 24.9 мм
Площадь 907 см2 1005 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74% ~82.1%
Боковые рамки 7.3 мм 10.3 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 57 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 300 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1179:1 -
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват Adobe RGB 75.3% -
Время отклика 3 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 240 Вт 180 Вт
Вес зарядного устройства 608 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 6 6
Потоков 12 12
L3-кэш 12 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 14 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 85 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 8 нм
Частота GPU 960 МГц 1035 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 1485 МГц
FLOPS 4.608 терафлопс 11.4 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 192 бит
Скорость памяти ~11 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 1920 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
ROG Zephyrus S15 (GX502)
4.608 терафлопс
Nitro 5 (AN517-41) +147%
11.4 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x16 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 2x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 2.0
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 83 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера - Вверху экрана
Разрешение веб-камеры - 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

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