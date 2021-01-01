ROG Zephyrus S15 (GX502) или Swift 3 SF316-51 – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i7 10750H Intel Core i7 10875H - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H Графика - GeForce RTX 2060 Mobile GeForce RTX 2070 SUPER Mobile GeForce RTX 2080 SUPER Max-Q Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus S15 (GX502) Выше частота обновление экрана: 300 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 125-170% больше FPS в играх

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (76 и 56 Вт*ч)

На 34% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7221 vs 5397 баллов

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD Причины выбрать Acer Swift 3 SF316-51 Легче – весит на 340 граммов меньше (1.7 и 2.04 кг)

Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.04 кг 1.7 кг Размеры 360 x 252 x 18.9 мм 367.8 x 236.1 x 15.9 мм Площадь 907 см2 868 см2 Соотношение экрана к корпусу ~74% ~82.3% Боковые рамки 7.3 мм 5.7 мм Цвета Черный Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 57 дБ 39 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 16.1 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 300 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 137 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1179:1 1842:1 Цветовой охват sRGB 100% 99.5% Охват Adobe RGB 75.3% 68.5% Охват DCI-P3 - 66.6% Время отклика 3 мс 26 мс Максимальная яркость ROG Zephyrus S15 (GX502) 300 нит Swift 3 SF316-51 300 нит

Батарея Ёмкость 76 Вт*ч 56 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 240 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 608 граммов 271 грамм

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 2060 Mobile GeForce RTX 2070 SUPER Mobile GeForce RTX 2080 SUPER Max-Q Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP - 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 10 нм Частота GPU 960 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1200 МГц 1100 МГц FLOPS 4.608 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR4X Ширина шины 192 бит - Скорость памяти ~11 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерных блоков 1920 640 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU ROG Zephyrus S15 (GX502) +227% 4.608 терафлопс Swift 3 SF316-51 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 1x16 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 4266 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 2x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 2.0 Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 83 дБ 75.2 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера - Вверху экрана Разрешение веб-камеры - 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 3 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Размер - 12.5 x 8.0 см Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.