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ASUS ROG Zephyrus S15 (GX502) против Acer Swift 3 SF316-51

62 из 100
ASUS ROG Zephyrus S15 (GX502)
VS
53 из 100
Acer Swift 3 SF316-51
ASUS ROG Zephyrus S15 (GX502)
Acer Swift 3 SF316-51
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель 1024GB

Обзор

Оценка основных функций ASUS ROG Zephyrus S15 (GX502) и Acer Swift 3 SF316-51 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus S15 (GX502)
  • Выше частота обновление экрана: 300 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 125-170% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (76 и 56 Вт*ч)
  • На 34% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7221 vs 5397 баллов
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Причины выбрать Acer Swift 3 SF316-51
  • Легче – весит на 340 граммов меньше (1.7 и 2.04 кг)
  • Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ROG Zephyrus S15 (GX502)
vs
Swift 3 SF316-51

Корпус

Вес 2.04 кг 1.7 кг
Размеры 360 x 252 x 18.9 мм 367.8 x 236.1 x 15.9 мм
Площадь 907 см2 868 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74% ~82.3%
Боковые рамки 7.3 мм 5.7 мм
Цвета Черный Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 57 дБ 39 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 16.1 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 300 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 137 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1179:1 1842:1
Цветовой охват sRGB 100% 99.5%
Охват Adobe RGB 75.3% 68.5%
Охват DCI-P3 - 66.6%
Время отклика 3 мс 26 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 240 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 608 граммов 271 грамм

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 2.6-3.1 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 6 4
Потоков 12 8
L3-кэш 12 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel Iris Xe Graphics 80EU
Техпроцесс 14 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Частота GPU 960 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 1100 МГц
FLOPS 4.608 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR4X
Ширина шины 192 бит -
Скорость памяти ~11 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерных блоков 1920 640
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
ROG Zephyrus S15 (GX502) +227%
4.608 терафлопс
Swift 3 SF316-51
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x16 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 4266 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 2x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 2.0
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 83 дБ 75.2 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера - Вверху экрана
Разрешение веб-камеры - 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 3 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 12.5 x 8.0 см
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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