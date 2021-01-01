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ASUS ROG Zephyrus S15 (GX502) против Strix G15 G513

ASUS ROG Zephyrus S15 (GX502)
VS
ASUS ROG Strix G15 G513
ASUS ROG Zephyrus S15 (GX502)
ASUS ROG Strix G15 G513
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 76 Вт*ч
Процессор Intel Core i7 10875H
Графика
Память (ОЗУ) 16GB

Обзор

Оценка основных функций ASUS ROG Zephyrus S15 (GX502) и Strix G15 G513 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus S15 (GX502)
  • Выше частота обновление экрана: 300 против 144 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 67-91% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (76 и 56 Вт*ч)
Причины выбрать ASUS ROG Strix G15 G513
  • На 8% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3847 vs 3569 баллов

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ROG Zephyrus S15 (GX502)
vs
ROG Strix G15 G513

Корпус

Вес 2.04 кг 2.1 кг
Ширина 360 мм 354 мм
Высота 252 мм 259 мм
Толщина 18.9 мм 27.2 мм
Площадь 907 см2 917 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74% ~73.2%
Боковые рамки 7.3 мм 4.3 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 57 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 300 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1179:1 -
Цветовой охват sRGB 100% 62.5%
Охват Adobe RGB 75.3% 47.3%
Время отклика 3 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 240 Вт 150 / 240 Вт
Вес зарядного устройства 608 граммов -

Звук

Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков - 2x1.5W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 83 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 2.9 ГГц
Частота в режиме Boost 5.1 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 8 8
Потоков 16 16
L3-кэш 16 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon Vega 7
Техпроцесс 14 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 12 нм
Частота GPU 1140 МГц 1380 МГц
Boost частота GPU 1380 МГц 1560 МГц
FLOPS 7.066 терафлопс 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 256 бит 128 бит
Частота памяти 1750 МГц (Effective - 14000 МГц) 1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
Шейдерных блоков 2560 1024
Поддержка DirectX 12 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x16 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 2x512 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

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