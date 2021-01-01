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ASUS ROG Zephyrus S15 (GX502) против Zephyrus G14 GA401

ASUS ROG Zephyrus S15 (GX502)
VS
ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
ASUS ROG Zephyrus S15 (GX502)
ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор Intel Core i7 10875H
Графика GeForce RTX 3060 Mobile
Память (ОЗУ)

Обзор

Оценка основных функций ASUS ROG Zephyrus S15 (GX502) и Zephyrus G14 GA401 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus S15 (GX502)
  • Выше частота обновление экрана: 300 против 144 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
  • Существенно легче – весит на 440 граммов меньше (1.6 и 2.04 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 30-41% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
  • Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (713 и 907 см2)
  • На 7% выше максимальная яркость экрана – 320 vs 300 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ROG Zephyrus S15 (GX502)
vs
ROG Zephyrus G14 GA401

Корпус

Вес 2.04 кг 1.6 кг
Ширина 360 мм 324 мм
Высота 252 мм 220 мм
Толщина 18.9 мм 19.9 мм
Площадь 907 см2 713 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74% ~75.8%
Боковые рамки 7.3 мм 7.1 мм
Цвета Черный Черный, Серебристый
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 57 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 300 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1179:1 -
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB 75.3% 75.3%
Время отклика 3 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 240 Вт 180 Вт
Вес зарядного устройства 608 граммов -

Звук

Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков - 2x2.5W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 83 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет -
Дисковод Нет Нет
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 10.4 x 6.0 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 2.8 ГГц
Частота в режиме Boost 5.1 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 8 8
Потоков 16 16
L3-кэш 16 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 14 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 8 нм
Частота GPU 1140 МГц 816-1387 МГц
Boost частота GPU 1380 МГц 1283-1703 МГц
FLOPS 7.066 терафлопс 10.94 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 256 бит 192 бит
Частота памяти 1750 МГц (Effective - 14000 МГц) 1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц)
Шейдерных блоков 2560 3840
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x16 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 2x512 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

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