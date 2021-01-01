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ASUS ROG Zephyrus S15 (GX502) против Asus ROG Zephyrus M16

68 из 100
ASUS ROG Zephyrus S15 (GX502)
VS
74 из 100
Asus ROG Zephyrus M16
ASUS ROG Zephyrus S15 (GX502)
Asus ROG Zephyrus M16
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Процессор Intel Core i9 11900H
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель 1024GB

Обзор

Оценка основных функций ASUS ROG Zephyrus S15 (GX502) и Asus ROG Zephyrus M16 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus S15 (GX502)
  • Выше частота обновление экрана: 300 против 165 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus M16
  • Немного легче – весит на 140 граммов меньше (1.9 и 2.04 кг)
  • На 98% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 5274 vs 2666 баллов
  • Более тонкие рамки – на 16% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (90 и 76 Вт*ч)
  • Видеокарта показывает в среднем на 8-11% больше FPS в играх
  • Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ROG Zephyrus S15 (GX502)
vs
ROG Zephyrus M16

Корпус

Вес 2.04 кг 1.9 кг
Ширина 360 мм 355 мм
Высота 252 мм 243 мм
Толщина 18.9 мм 19.9 мм
Площадь 907 см2 863 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74% ~86%
Боковые рамки 7.3 мм 5.2 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 -
Уровень шума 57 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 300 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1179:1 -
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват Adobe RGB 75.3% -
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика 3 мс 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 240 Вт 140 / 280 Вт
Вес зарядного устройства 608 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 2.1-2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.9 ГГц
Ядер 6 8
Потоков 12 16
L3-кэш 12 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 14 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 60-75 Вт
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 8 нм
Частота GPU 960 МГц 735-1463 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 1035-1695 МГц
FLOPS 4.608 терафлопс 5.299 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти ~11 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 1920 2560
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
ROG Zephyrus S15 (GX502)
4.608 терафлопс
ROG Zephyrus M16 +15%
5.299 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x16 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 48 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 2x512 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 2.2
Мощность динамиков - 4x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 83 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера - Вверху экрана
Разрешение веб-камеры - 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

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