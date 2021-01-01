Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1440 3840 x 2160 - 1920 x 1080 2560 x 1440 Процессор - Intel Core i7 11800H Intel Core i9 11900H Intel Core i7 11800H Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 48GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 1024GB 2048GB 3072GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus ROG Zephyrus S17 (2021) Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц

Легче – весит на 300 граммов меньше (2.6 и 2.9 кг)

Комплектуется на 35 Вт*ч большей батареей (90 и 55 Вт*ч)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Видеокарта показывает в среднем на 7-9% больше FPS в играх

Имеет на 34% более четкий дисплей – 170 против 127 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.6 кг 2.9 кг Размеры 394 x 264 x 19.9 мм 398 x 275 x 26.5 мм Площадь 1040 см2 1095 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.3% ~75.4% Боковые рамки 5.5 мм 7.5 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 52 дБ -

Дисплей 2560 x 1440 3840 x 2160 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 144 Гц Плотность пикселей 170 точек на дюйм 127 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 2560 x 1440 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1073:1 1520:1 Цветовой охват sRGB 98.7% 96% Охват Adobe RGB 84.4% - Охват DCI-P3 94.2% - Время отклика 3 мс 10 мс Максимальная яркость ROG Zephyrus S17 (2021) 300 нит Predator Helios 300 (PH317-55) 300 нит

Батарея Ёмкость 90 Вт*ч 55 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Сзади Мощность зарядки 280 Вт 230 Вт Вес зарядного устройства 1023 грамма -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB TGP 115-130 Вт 100 Вт Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1504 МГц 1267 МГц Boost частота GPU 1802 МГц 1605 МГц FLOPS 13.8 терафлопс 12.3 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 192 бит Скорость памяти 14 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерных блоков 3840 3840 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU ROG Zephyrus S17 (2021) +12% 13.8 терафлопс Predator Helios 300 (PH317-55) 12.3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 48GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 48 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 1024GB 2048GB 3072GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 3 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x1W - Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 74.2 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Механическая Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.9 мм - Тачпад Размер 13.0 x 8.5 см - Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.