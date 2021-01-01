Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1440 3840 x 2160 - 2560 x 1440 3840 x 2160 Процессор - Intel Core i7 11800H Intel Core i9 11900H - Intel Core i7 11800H Intel Core i9 11980HK Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB - GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 48GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 1024GB 2048GB 3072GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus ROG Zephyrus S17 (2021) Существенно легче – весит на 1300 граммов меньше (2.6 и 3.9 кг)

Более тонкие рамки – на 23% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 16 Вт*ч большей батареей (90 и 74 Вт*ч)

Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (1040 и 1277 см2) Причины выбрать Acer Predator Helios 500 (PH517-52-78DF) Выше частота обновление экрана: 240 против 165 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 15-20% больше FPS в играх

На 8% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13551 vs 12578 баллов

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.6 кг 3.9 кг Размеры 394 x 264 x 19.9 мм 400 x 319.2 x 35.3 мм Площадь 1040 см2 1277 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.3% ~64.6% Боковые рамки 5.5 мм 8.5 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 52 дБ 49 дБ

Дисплей 2560 x 1440 3840 x 2160 2560 x 1440 3840 x 2160 Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 240 Гц Плотность пикселей 170 точек на дюйм 170 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 2560 x 1440 пикселей 2560 x 1440 пикселей Поддержка HDR Нет - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1073:1 - Цветовой охват sRGB 98.7% - Охват Adobe RGB 84.4% - Охват DCI-P3 94.2% - Время отклика 3 мс 3 мс Максимальная яркость ROG Zephyrus S17 (2021) 300 нит Predator Helios 500 (PH517-52-78DF) н/д

Батарея Ёмкость 90 Вт*ч 74 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Сзади Мощность зарядки 280 Вт 330 Вт Вес зарядного устройства 1023 грамма -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB TGP 115-130 Вт 140 Вт Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1504 МГц 1310 МГц Boost частота GPU 1802 МГц 1725 МГц FLOPS 13.8 терафлопс 17.5 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 8 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 256 бит Скорость памяти 14 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерных блоков 3840 5120 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU ROG Zephyrus S17 (2021) 13.8 терафлопс Predator Helios 500 (PH517-52-78DF) +27% 17.5 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 48GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 48 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 1024GB 2048GB 3072GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 3 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x1W - Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 74.2 дБ 82 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Механическая Механическая Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.9 мм - Тачпад Размер 13.0 x 8.5 см - Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.