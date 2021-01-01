Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1440 3840 x 2160 2560 x 1600 Процессор - Intel Core i7 11800H Intel Core i9 11900H Intel Core i9 11900H Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 48GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 1024GB 2048GB 3072GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus ROG Zephyrus S17 (2021) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 6-8% больше FPS в играх Причины выбрать Acer Predator Triton 500 SE Немного легче – весит на 160 граммов меньше (2.44 и 2.6 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

На 317% выше максимальная яркость экрана – 1250 vs 300 нит

Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (937 и 1040 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.6 кг 2.44 кг Размеры 394 x 264 x 19.9 мм 358.1 x 261.6 x 19.9 мм Площадь 1040 см2 937 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.3% ~79.2% Боковые рамки 5.5 мм 6.8 мм Цвета Черный Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 3 Уровень шума 52 дБ -

Дисплей 2560 x 1440 3840 x 2160 2560 x 1600 Диагональ 17.3 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 165 Гц Плотность пикселей 170 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 2560 x 1440 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1073:1 - Цветовой охват sRGB 98.7% 100% Охват Adobe RGB 84.4% - Охват DCI-P3 94.2% - Время отклика 3 мс - Максимальная яркость ROG Zephyrus S17 (2021) 300 нит Predator Triton 500 SE +317% 1250 нит

Батарея Ёмкость 90 Вт*ч 0 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да - Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 280 Вт 230 Вт Вес зарядного устройства 1023 грамма -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB TGP 115-130 Вт 105 Вт Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1504 МГц 1305 МГц Boost частота GPU 1802 МГц 1642 МГц FLOPS 13.8 терафлопс 12.6 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 192 бит Скорость памяти 14 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерных блоков 3840 3840 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU ROG Zephyrus S17 (2021) +10% 13.8 терафлопс Predator Triton 500 SE 12.6 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 48GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 Макс. количество памяти 48 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 1024GB 2048GB 3072GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 3 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x1W - Dolby Atmos Нет - Макс. громкость 74.2 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 - Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Механическая Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.9 мм - Тачпад Размер 13.0 x 8.5 см - Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.